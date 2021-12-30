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日職／田中將大續領9億日圓 樂天明年13位億元男

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒樂天金鷲隊今天與田中將大完成契約更新，依舊是日職最高薪。記者余承翰／攝影 余承翰
日本職棒樂天金鷲隊今天與田中將大完成契約更新，依舊是日職最高薪。記者余承翰／攝影 余承翰

日本職棒樂天金鷲隊今天與田中將大完成契約更新，合約第二年依舊維持9億日圓（約台幣2.16億元）的水準，日職史上最高薪的地位並未改變，明年球季樂天共有13位「億元男」，包括台灣好手宋家豪

田中將大在今年初從美職洋基隊回到日本老東家，當時簽下2年合約，年薪推估為9億日圓，刷新最高薪紀錄，今年球季帳面成績4勝9敗、防禦率3.01不能算理想，不過出賽23場有17場是優質先發，提供球隊安定感。

雙方今天完成契約更新，田中將大也透過球團發表聲明，「向各位球迷報告，明年球季我會更加努力，朝著更好的表現邁進。」根據日本媒體表示，當初簽訂的兩年合約中，給予田中將大終止或是更新合約的權利。

樂天所有球員的契約更新也宣告完成，明年球季一共有13人年薪在1億元以上，其中包括今年擔任勝利組牛棚的宋家豪，年薪從4725萬日圓，成長到明年的1億1000萬日圓，不過薪資還擠不進前十名。

樂天從2005年只有2名球員年薪破億，成長到明年登録選手68人中，就有13人年薪在1億日圓以上，根據日本媒體「河北新報」統計，2005年樂天薪資前十名球員年薪合計7億7100萬日圓，到明年前十名薪資總合已達到28億9600萬日圓。

樂天金鷲 田中將大 宋家豪

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