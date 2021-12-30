中職／高野10萬日圓薪資引爭議 曾來台日投澄清絕非事實

前中信兄弟洋將高野圭佑，日前節目中談及今年在中職月薪僅10萬日圓（約2.41萬台幣），掀起一陣軒然大波。迫使中信兄弟球團出面解釋實情，曾在台灣打過成棒的相澤健勝也以過來人身分表示，來台打球的待遇其實不差。

高野圭佑今年轉戰中職，不只表現低迷連生活都過得相當掙扎，在節目中他透露來台月收入僅10萬日圓，根本供不應求。中信球團隨後則澄清，雖然高野圭佑當初提出自費請求，但球團仍每個月提供台幣5萬元（約日幣20萬元）的津貼，還包括吃、住費用，此聲明瞬間打臉高野，也讓外界質疑到底誰說謊。

曾效力過台中成棒的相澤健勝對此事也相當關注，他發文表示來台的薪資待遇絕非報導所寫得這麼低，「高野選手在中職打球薪水只有10萬日圓？怎麼可能這麼低，成棒薪資都比它高上一倍，是不是單位看錯，說是10萬元台幣還比較有可能。過去曾來台打球的我，知道這並非事實所以選擇出來發聲，不想因為一篇錯誤報導，讓台灣棒壇的名聲遭受玷汙。」

高野圭佑之後也拍影片向中信球團致歉，坦言一切都是誤會，原定津貼在扣稅後約為12萬日圓，無奈節目組卻以別種方式呈現。對於球隊願意再艱難時期給予機會與幫助，他也表示十分感激，並致電兄弟總教練林威助解釋一切來龍去脈。