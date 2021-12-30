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中職／效力兄弟月薪落差誤會 高野圭佑致電助總並解釋原由
前中信兄弟洋將高野圭佑日前接受日本電視台跟拍採訪，節目中的收入與事實有落差，引起台灣球迷關注，高野圭佑隨後也在個人YouTube頻道澄清，是與節目組溝通上有誤差，一直很感謝兄弟球團的照顧，也已經與總教練林威助解釋。
高野圭佑今年從日職轉戰中華職棒，但僅在一軍出賽一場，隨後回到日本參加戰力外測試也未獲球團青睞，這段戰力外的掙扎過程被日本節目紀錄。
不過節目中字幕打上高野在台收入約10萬日圓（約台幣2.5萬元），兄弟球團昨天澄清，高野原本是自費來台，但有給予每個月台幣5萬元（約日幣20萬元）的津貼，吃、住也由球團負擔。
薪資數字上的落差引起外界質疑「誰在說謊？」高野昨天特別致電球團及林威助，隨後也錄製影片向外界解釋，月薪如球團所述為20萬日圓，扣稅及健保後實拿12萬左右，這點有跟節目組強調，但最後被呈現出來是10萬元。
高野圭佑表示，當初確實是抱持著0元打球的心情，但因為疫情關係需要工作簽證，因此兄弟球團願意給予津貼，這點十分感謝，也一直希望節目可以傳達這點，但結果出現了令人誤會的內容，對台灣及中信球團造成困擾，十分抱歉。
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