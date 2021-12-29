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青少棒／城市盃長安逆轉奪冠 獻給已故教練陳逸松

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安先發投手陳昱豪。圖／台北市棒球協會提供
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安先發投手陳昱豪。圖／台北市棒球協會提供

2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽29日進行最終決賽，台北市長安國中倒吃甘蔗，面對預賽3戰狂掃「34：0」的勁敵桃園新明國中，第4局開始連得6分逆轉，終場7：4奪下隊史首冠，季軍為新竹縣關西國中。

長安國中年年與會，過去最佳成績是第四名，這次不僅締造隊史紀錄，也是城市盃舉辦16屆以來，第一次由台北市球隊奪冠，長安總教練鄭凱名笑說，賽前就知道這個紀錄，覺得很榮幸，其實原本目標是四強，冠軍賽前沒有給大家壓力。

四強賽長安與關西苦戰到延長賽，8局上半「突破僵局」曾睿恩上場救援力保不失，但下個半局長安一直到兩出局，才由朱冠宇敲出左外野全壘打牆前落地的再見安打，驚險過關。

曾睿恩在冠軍賽也成為關鍵人物，5局上半敲回致勝分，單場4支2，一度轟出界外全壘打，曾睿恩表示：「最近打擊狀況確實都不錯，很高興能幫助球隊贏球。」

屈居亞軍的新明戰力傲人，12月初才在桃園盃奪冠，當時的賽會MVP周柏恩這次城市盃也以6成19打擊率、9分打點拿下打擊、打點雙冠王，冠軍賽擔任開路先鋒，單場4支3，表現優異。

季軍戰也很刺激，關西國中與台中市中山國中一路鏖戰，6局下半關西連續4支安打，包括古定玄打回超前分，終場3：2逆轉拿下第三名，先發投手莊英助完投7局，最後半局演出三上三下，精彩封關。

事實上，長安前一任、也是第一任總教練為前中華職棒兄弟象投手陳逸松，他在2020年年底癌症過世，由徒弟鄭凱名接手，「我跟了陳教練12年，算是他一路帶上來的，我一直對他跟學校很感恩。」鄭凱名說：「小朋友跟我一直都很努力，這座冠軍算是送給他的，希望他在天上能看到。」

陳逸松是兄弟象1990年的中職開朝元老，生涯出賽過120場；退役後則是長安青少棒的開國元老，將一支球隊從無到有一手打造，2019年還拿下小馬聯盟冠軍，首度取得中華隊代表權。但他並不是傳統的打罵教練，而是採取愛的教育，頗受愛戴，學生們都尊稱他為「陳爺爺」。

陳逸松過世後，在台北市議員陳炳甫的幫忙下，與陳重光文教基金會申請到一台中型巴士，並取名「逸松號」贈與長安國中，感念「陳爺爺」對基層的貢獻。

2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安國中張閎溢（中）獲選最有價值球員。圖／台北市棒球協會提供
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安國中張閎溢（中）獲選最有價值球員。圖／台北市棒球協會提供
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安逆轉奪冠。圖／台北市棒球協會提供
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安逆轉奪冠。圖／台北市棒球協會提供
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安逆轉奪冠後全隊噴水慶賀。圖／台北市棒球協會提供
2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽，台北長安逆轉奪冠後全隊噴水慶賀。圖／台北市棒球協會提供

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