外籍學生、業餘球員符資格者 可參加中職選秀
中華職棒今天召開領隊會議，擬出外國籍學生球員及外國籍業餘球員不受限相關規定，在台灣就學者、或是在台居住5年以上且效力業餘成棒隊3年以上者，可直接參加選秀。
中職在去年通過俗稱「羅力條款」的新規定，外籍球員在中職聯盟年資累積達到9年者，可不受限於外籍球員註冊、登錄及上場等相關規定。此外，今天領隊會議也擬定外籍學生、外籍業餘球員不受限相關規定的辦法。
這類選手的認定方式及相關規範如下，在台灣的國中、高中、在學累積超過3年以上者；在台灣的大學連續就讀超過4年以上者；在台灣居住5年以上，且在台灣業餘成棒隊效力超過3年者；須參加中職聯盟年度新人球員選拔會取得加盟資格。
中華棒協日前公布亞錦賽40人名單時，提到安永鮮物隊的日籍投手高塩將樹將歸化台灣，效力台灣隊。高塩將樹從2017年就已經來台灣在業餘球隊發展，在台灣待了5年，以他的例子來說，即使沒有歸化也適用中職新制度；正在台體大就讀的日籍球員永田颯太郎也有機會因此受惠。
另外，領隊會議今天針對新人選拔會的相關規章做修正，中職會長蔡其昌表示，以前新人選拔會的舊規章是針對4隊規模去擬定，不過如今已經有5隊、未來也可能有第6隊，因此現在研擬一個不管幾隊都可以符合的規章修正辦法。
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