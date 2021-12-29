中職／新球季4月2日開打 季後賽新制主場變化大

中華職棒今天召開領隊會議確定明年賽程及季後賽賽制，新球季開幕戰將在4月2日開打，將由今年冠軍中信兄弟隊再戰統一獅隊，明星賽訂在7月30、31日，季後挑戰賽、總冠軍賽也訂出時程。

明年球季開幕戰上演象獅大戰，地點目前尚未確定，但兄弟主場台中洲際球場是選項，下半季預計7月15日開打，明星賽地點未決定，時間訂在下半季開打後，而季後挑戰賽暫定10月29日至11月1日、總冠軍賽11月5至13日，仍要視賽程狀況而定。

2022年球季已確定改打「固定季後賽」，未來扣除上、下半季冠軍，全年勝率最高隊伍有打季後賽資格，每年有3隊能打季後賽，今天再確定細節。

如果上、下半季冠軍不同隊，年度勝率較高者直接晉級總冠軍賽，另一支半季冠軍隊伍以及依勝率取得門票的隊伍將進行季後挑戰賽，半季冠軍可先取1勝並握有3場主場優勢，主場採取1-1-2形式，先取得3勝者晉級；總冠軍賽主場從2-3-2改為2-2-3，勝率較高的球隊可享有5場主場優勢。

若上、下半季冠軍為同一隊，季後挑戰賽制比照過往，由年度勝率第2及第3球隊對戰，5戰3勝、主場為2-2-1，勝率高者取得3場主場；包辦上下、半季冠軍可在總冠軍賽先取得1勝，主場則是2-2-2，享有4場主場優勢。