中職／放寬外籍生限制 符合資格可投入選秀、視為本土

中華職棒今天召開領隊會議，外籍學生及長期在台外籍球員有望視為本土球員，只要在台就學、居住一定時間，並經過選秀加盟，就可以不受外國籍球員規定限制，台體大日籍學生永田颯太郎、業餘成棒高塩將樹都是例子。

參考日本職棒規定，中華職棒今天研擬出外籍學生球員及外國籍業餘球員不受外國籍球員規定限制之辦法，初步研擬認定方式有四點：

1、在台灣的國中、高中、在學累積超過3年以上者。

2、在台灣的大學連續就讀超過4年以上者。

3、在台灣居住5年以上，且在台灣業餘成棒球隊效力超過3年者。

4、須參加本聯盟年度新人球員選拔會議取得加盟資格。

目前就讀台體大大三的游擊手永田颯太郎，只要完成大學學業，就符合條件2，再透過選秀加盟可以不受外籍球員限制，他在攻守兩端的表現已經吸引中職球探關注。

高塩將樹自2017年起效力安永鮮物隊（含前身崇越隼鷹），居住台灣以及效力業餘成棒都已達5年，目前正在辦理歸化台灣籍，如今無論是否歸化，若投入中職後都可視為本土球員。