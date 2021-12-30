中職／林聖榮20歲就被放棄 悍將選秀第3輪魔咒發酵

從義大犀牛到富邦悍將，這支球隊莫非真的有選秀「第3輪指名魔咒」？

富邦日前釋出球員名單，20歲投手林聖榮赫然在列，他成名很早，青少棒時期入選U15世界盃國家隊，升上大理青棒扛王牌投手重任，表現亮眼，吸引球探目光，2019年高中畢業投入季中選秀，富邦以第3輪指名選入，簽約金320萬元。

然而林聖榮一直有手傷困擾，進職棒表現不如預期，不但未曾上一軍，在二軍總計出賽30場投62.1局，被狂敲122支安打，丟出37次四壞保送，防禦率高達11.70，無論控球和球威都明顯不足，年僅20歲恐將離開職棒圈，令人感到惋惜。

2018年季中選秀富邦第3輪指名旅美投手陳品學，結果他生涯只在一軍投3場、總計11.1局，防禦率7.15，二軍生涯也很慘，防禦率6.98，去年球季結束遭釋出，當時才26歲，陳品學現於基層球隊教球。

陳品學在小聯盟成績並不理想，但在中職選秀會仍是第三輪就被選入，經過2年半在一軍只有3場出賽，球團沒能幫助他找回身手。 聯合報系資料照片

2017年季中選秀富邦第3輪指名旅美投手羅國華，一軍生涯沒有值得大書特書之處，戰績5勝5敗8中繼、防禦率6.26，今年球季結束遭釋出，還不到30歲。

選秀「第3輪指名魔咒」不只在富邦，在前身球隊義大就存在，2015年季中選秀義大第3輪指名網羅右投黃亦志，簽約金350萬元，他在2016年台灣大賽對中信兄弟先發好投是少數亮點，一軍生涯拿下7勝16敗1中繼、防禦率6.38，表現不佳，去年球季結束遭釋出，現為味全龍教練。

2014年季中選秀義大第3輪指名挑走右投蔡欣宏，簽約金200萬元，但他飽受手部傷勢所苦，沒上過一軍，只待1年半就被球團放棄，當時也才25歲，完全沒機會在職棒場上證明自己身手。

2013年季後選秀義大以第3輪指名，簽下前阪神虎第一指名投手蕭一傑，當時他備受球團期待，但表現不如預期，只留下6勝9敗5中繼、防禦率4.80的成績，在中職發展5年、32歲就退役，現為味全龍教練。

蕭一傑有多年在日職二軍打拚的經驗，回台後是義大犀牛的選秀第三輪指名，在中職也僅待了5個球季。 聯合報系資料照片

2012年季後選秀，當時興農牛已轉賣給義大，義大第3輪選進旅美投手黃偉晟，竟然只待1年、投3.1局就遭釋出，後來被Lamogo桃猿撿走，現在還在投，是能吃局數的中繼投手，表現中規中矩。

選秀第3輪順位算滿前面的，絕對是球團期待的戰力，不管義大或富邦在第3輪選進大量投手，包括林聖榮、陳品學、羅國華、黃亦志、蔡欣宏、蕭一傑和黃偉晟，結果普遍令人失望，也讓這支球隊「第3輪指名魔咒」持續發酵。