中職／林聖榮20歲就被放棄 悍將選秀第3輪魔咒發酵

聯合新聞網 / Ramos
林聖榮過去是大理高中強投，在2019年中職選秀被富邦悍將在第三輪第15指名選中，在二軍兩季戰績2勝7敗、防禦率11.70。 圖／中華棒球協會提供
林聖榮過去是大理高中強投，在2019年中職選秀被富邦悍將在第三輪第15指名選中，在二軍兩季戰績2勝7敗、防禦率11.70。 圖／中華棒球協會提供

從義大犀牛到富邦悍將，這支球隊莫非真的有選秀「第3輪指名魔咒」？

富邦日前釋出球員名單，20歲投手林聖榮赫然在列，他成名很早，青少棒時期入選U15世界盃國家隊，升上大理青棒扛王牌投手重任，表現亮眼，吸引球探目光，2019年高中畢業投入季中選秀，富邦以第3輪指名選入，簽約金320萬元。

然而林聖榮一直有手傷困擾，進職棒表現不如預期，不但未曾上一軍，在二軍總計出賽30場投62.1局，被狂敲122支安打，丟出37次四壞保送，防禦率高達11.70，無論控球和球威都明顯不足，年僅20歲恐將離開職棒圈，令人感到惋惜。

2018年季中選秀富邦第3輪指名旅美投手陳品學，結果他生涯只在一軍投3場、總計11.1局，防禦率7.15，二軍生涯也很慘，防禦率6.98，去年球季結束遭釋出，當時才26歲，陳品學現於基層球隊教球。

陳品學在小聯盟成績並不理想，但在中職選秀會仍是第三輪就被選入，經過2年半在一軍只有3場出賽，球團沒能幫助他找回身手。 聯合報系資料照片
陳品學在小聯盟成績並不理想，但在中職選秀會仍是第三輪就被選入，經過2年半在一軍只有3場出賽，球團沒能幫助他找回身手。 聯合報系資料照片

2017年季中選秀富邦第3輪指名旅美投手羅國華，一軍生涯沒有值得大書特書之處，戰績5勝5敗8中繼、防禦率6.26，今年球季結束遭釋出，還不到30歲。

選秀「第3輪指名魔咒」不只在富邦，在前身球隊義大就存在，2015年季中選秀義大第3輪指名網羅右投黃亦志，簽約金350萬元，他在2016年台灣大賽對中信兄弟先發好投是少數亮點，一軍生涯拿下7勝16敗1中繼、防禦率6.38，表現不佳，去年球季結束遭釋出，現為味全龍教練。

2014年季中選秀義大第3輪指名挑走右投蔡欣宏，簽約金200萬元，但他飽受手部傷勢所苦，沒上過一軍，只待1年半就被球團放棄，當時也才25歲，完全沒機會在職棒場上證明自己身手。

2013年季後選秀義大以第3輪指名，簽下前阪神虎第一指名投手蕭一傑，當時他備受球團期待，但表現不如預期，只留下6勝9敗5中繼、防禦率4.80的成績，在中職發展5年、32歲就退役，現為味全龍教練。

蕭一傑有多年在日職二軍打拚的經驗，回台後是義大犀牛的選秀第三輪指名，在中職也僅待了5個球季。 聯合報系資料照片
蕭一傑有多年在日職二軍打拚的經驗，回台後是義大犀牛的選秀第三輪指名，在中職也僅待了5個球季。 聯合報系資料照片

2012年季後選秀，當時興農牛已轉賣給義大，義大第3輪選進旅美投手黃偉晟，竟然只待1年、投3.1局就遭釋出，後來被Lamogo桃猿撿走，現在還在投，是能吃局數的中繼投手，表現中規中矩。

選秀第3輪順位算滿前面的，絕對是球團期待的戰力，不管義大或富邦在第3輪選進大量投手，包括林聖榮、陳品學、羅國華、黃亦志、蔡欣宏、蕭一傑和黃偉晟，結果普遍令人失望，也讓這支球隊「第3輪指名魔咒」持續發酵。

富邦悍將 蕭一傑

相關新聞

中職／林聖榮20歲就被放棄 悍將選秀第3輪魔咒發酵

從義大犀牛到富邦悍將，這支球隊莫非真的有選秀「第3輪指名魔咒」？ 富邦日前釋出球員名單，20歲投手林聖榮赫然在列，他成名很早，青少棒時期入選U15世界盃國家隊，升上大理青棒扛王牌投手重任，表現亮

中職／新賽季三變革 下季4月2日開打

中華職棒昨天召開領隊會議做出三大變革，除了季後賽新制更能避免「送頭」疑慮，在台外籍生、外籍人士可依條件視為本土球員，也解...

中職／建仔3年合約 續留兄弟

趕在日曆翻到二○二二年前，中信兄弟隊確定與王建民繼續合作，而且一簽就是三年合約，代表金控搶人大戰正式落幕，兄弟離隊的教練...

日職／CP值不佳球員 陽岱鋼、陳偉殷都被日媒點名

隨著2021年即將結束，日本棒球作家西尾典文盤點今年日職「CP值不佳」球員，有兩名台灣球員入榜，阪神虎隊的投手陳偉殷以及...

日職／差點就變大王隊友 日媒爆巨人曾想拿陽岱鋼換中田翔

中田翔今年因為季中發生暴力事件，被火腿送往巨人，不過根據日媒爆料，巨人曾經有意拿陽岱鋼換取中田翔。 中田翔在傳出對隊友施暴後，只有巨人還願意收留他，但轉隊後的表現並不理想，在一軍出賽34場，91個打

青少棒／城市盃長安逆轉奪冠 獻給已故教練陳逸松

2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽29日進行最終決賽，台北市長安國中倒吃甘蔗，面對預賽3戰狂掃「34：0」的勁敵桃園新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。