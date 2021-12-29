中職／60人名單外球員簽新約 舊複數約自動失效

中華職棒今天召開領隊會議，60人保留名單的規章上作出修正，只要放在名單外，就算身上有複數年合約還沒走完，但若其他球隊接觸後簽訂新約，舊合約將自動失效，新辦法將在明年季後實施，中職會長蔡其昌表示：「不能讓球員權益受損。」

中職今年60人名單出現爭議，統一獅隊將還有一年合約的唐肇廷放在名單外，球團解釋，主要考量是唐肇廷因為開刀關係，明年至少下半季才能復出，因此將他放在名單外。

不過聯盟當時解釋，照規章定義，因複數年合約還沒走完，若有其他球團想要網羅，仍要經過三方協商、原球隊隊同意後才能轉隊，外界認為已違反60人名單精神，此例一開，其他球隊也可將複數年合約球員放在60人外。

今天領隊會議上對此作出修正，蔡其昌表示，根據新的辦法，只要球員沒有被放入60人名單內，其他隊就可接觸，談好新的合約，舊合約自動失效，「如同大家說的，你想保護他就放在60人名單，不想保護他就是要冒這個風險」。

蔡其昌也指出，對於球團的保障就是60人名單，如果要確保這名球員就是放在名單中，至於唐肇廷的狀況則牽涉到傷兵，而中職目前沒有傷兵名單。