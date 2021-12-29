快訊

8億豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

恐懼逼人：香港《立場新聞》被迫解散的「新聞之死」

中職／60人名單外球員簽新約 舊複數約自動失效

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒今天召開領隊會議，60人保留名單的規章上作出修正，只要放在名單外，就算身上有複數年合約還沒走完，但若其他球隊接觸後簽訂新約，舊合約將自動失效，新辦法將在明年季後實施，中職會長蔡其昌表示：「不能讓球員權益受損。」

中職今年60人名單出現爭議，統一獅隊將還有一年合約的唐肇廷放在名單外，球團解釋，主要考量是唐肇廷因為開刀關係，明年至少下半季才能復出，因此將他放在名單外。

不過聯盟當時解釋，照規章定義，因複數年合約還沒走完，若有其他球團想要網羅，仍要經過三方協商、原球隊隊同意後才能轉隊，外界認為已違反60人名單精神，此例一開，其他球隊也可將複數年合約球員放在60人外。

今天領隊會議上對此作出修正，蔡其昌表示，根據新的辦法，只要球員沒有被放入60人名單內，其他隊就可接觸，談好新的合約，舊合約自動失效，「如同大家說的，你想保護他就放在60人名單，不想保護他就是要冒這個風險」。

蔡其昌也指出，對於球團的保障就是60人名單，如果要確保這名球員就是放在名單中，至於唐肇廷的狀況則牽涉到傷兵，而中職目前沒有傷兵名單。

中職 唐肇廷 統一獅

延伸閱讀

蔡其昌：開心看到奉茶行動連結企業及民眾落實ESG

中二補選巷戰 藍綠互打違建戰

中職／傷痛告白逼哭媽媽 唐肇廷：父母是我打球動力

中職／陷60人名單外爭議 唐肇廷：看聯盟如何討論

相關新聞

日職／CP值不佳球員 陽岱鋼、陳偉殷都被日媒點名

隨著2021年即將結束，日本棒球作家西尾典文盤點今年日職「CP值不佳」球員，有兩名台灣球員入榜，阪神虎隊的投手陳偉殷以及...

中職／羅力仍是優秀洋投 悍將不留人小心反成大患

今年休賽季雖然話題大部分圍繞在富邦悍將教練團，但仍有一項受到矚目的事件，就是自由球員市場再度展開。今年包含陳鴻文、林益全、胡金龍、林智勝、王勝偉及陳禹勳等大咖球員，都成為自由身，頗令人期待是否再度出現

中職／中信兄弟宣布與王建民續約三年 同時簽回象魔力

中信兄弟球團今日宣布，已與二軍投手教練王建民、洋投象魔力（Shawn Morimando）續約，其中王建民已談定三年合約...

中職／中信兄弟搞定三洋投 再找一人考慮洋砲

中信兄弟隊今天宣布與二軍投手教練王建民完成合約，同時加碼宣布續約洋投象魔力，日曆都還沒翻到新的一年就已經搞定三洋投，領隊...

日職／差點就變大王隊友 日媒爆巨人曾想拿陽岱鋼換中田翔

中田翔今年因為季中發生暴力事件，被火腿送往巨人，不過根據日媒爆料，巨人曾經有意拿陽岱鋼換取中田翔。 中田翔在傳出對隊友施暴後，只有巨人還願意收留他，但轉隊後的表現並不理想，在一軍出賽34場，91個打

日職／王柏融得更努力了！ 日媒曝火腿將組8人外籍軍團

旅日好手王柏融下季確定續留日本火腿，但看來他將迎來不少競爭對手，根據日媒報導，火腿預計還要再補進2名外援，王柏融若要爭取更多一軍出場數勢必得加把勁。 火腿今年在洋聯戰績以第5名作收，休賽期間球隊大刀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。