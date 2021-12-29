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青少棒／城市盃長安奪首冠 獻給已逝教練陳逸松

中央社 / 台北29日電

台北城市盃青少年棒球錦標賽今天進行決賽，台北市長安國中面對勁敵桃園新明國中，從第4局開始連得6分逆轉，終場7比4奪下隊史首冠，也獻給已逝的元老教練陳逸松。

長安國中過去最佳成績是第4名，這次不僅締造隊史紀錄，也是城市盃舉辦16屆以來首次由台北市球隊奪冠。長安總教練鄭凱名表示，「賽前就知道這個紀錄，覺得很榮幸。」鄭凱名指出，因為原本目標就是4強，冠軍賽前沒有給大家任何壓力，「我告訴大家就當練球、享受比賽，沒想到連續2場都逆轉勝。」

4強賽長安與關西苦戰到延長賽，8局上半突破僵局制時，曾睿恩上場救援力保不失分；下個半局長安2出局後，朱冠宇敲出左外野全壘打牆前的再見安打，驚險拿下勝利。曾睿恩在冠軍賽也成為關鍵人物，5局上半敲回致勝分，單場4打數2支安打。

長安上一任、也是第一任總教練為前中華職棒兄弟象投手陳逸松，但他在去年底癌症過世，由徒弟鄭凱名接手，他沒有辜負師父，已考上棒協A級教練以及學校正式職缺。

「我跟了陳教練12年，算是他一路帶上來的，我一直對他跟學校很感恩。」鄭凱名說：「小朋友跟我一直都很努力，這座冠軍算是送給他的，希望他在天上能看到。」

陳逸松是兄弟象1990年的中職開朝元老，生涯出賽過120場；退役後將長安青少棒隊從無到有一手打造，2019年還拿下小馬聯盟冠軍，首度取得中華隊代表權。陳逸松並不是傳統的打罵教練，而是採取愛的教育，頗受愛戴，學生們都尊稱他為「陳爺爺」。

陳逸松過世後，在台北市議員陳炳甫的幫忙下，與陳重光文教基金會申請到一台中型巴士，並取名「逸松號」贈與長安國中，感念「陳爺爺」對基層的貢獻。

中職 棒協

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