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日職／CP值不佳球員 陽岱鋼、陳偉殷都被日媒點名

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本棒球作家西尾典文盤點今年日職「CP值不佳」球員，阪神虎隊的投手陳偉殷也在其中。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團
日本棒球作家西尾典文盤點今年日職「CP值不佳」球員，阪神虎隊的投手陳偉殷也在其中。 擷圖自阪神虎FB官方粉絲團

隨著2021年即將結束，日本棒球作家西尾典文盤點今年日職「CP值不佳」球員，有兩名台灣球員入榜，阪神虎隊的投手陳偉殷以及巨人隊的陽岱鋼，被認為今年表現與領到薪水不符。

日本媒體「AERA」今日刊載西尾典文的專文，分別點出太平洋聯盟以及中央聯盟的「無用投資」，其中中央聯盟部分，巨人隊敢於付出高額合約，自然容易遇到「CP值不佳」狀況。

西尾典文指出，巨人隊兩名洋將都提前離隊，譚姆斯（Eric Thames）出賽第一場就因阿基里斯腱斷裂離隊，史莫克（Justin Smoak）則在6月因思念家人而返鄉，兩人合計4億3500萬日圓的薪資只能放水流。

巨人隊還有兩筆失敗投資，西尾典文認為今年年薪3億日圓的陽岱鋼以及3億4000萬日圓的中田翔，CP值都不佳，其中陽岱鋼自2016年以5年總額15億日圓的大型合約轉隊到巨人，但沒有一年達到規定打席。

西尾典文表示，陽岱鋼今年在一軍更僅出賽7場，二軍成績則不如年輕球員，季後巨人隊依照本人意願給予自由契約，但這5年來付出的投資，回報率很低。

巨人隊之外，另一支人氣球隊阪神虎也被點名，洋砲小羅哈斯以及陳偉殷都是CP值不高的投資，其中陳偉殷簽下2年400萬美元合約，但今年因受傷關係，一軍僅出賽2場，西尾典文指出，小羅哈斯與陳偉殷明年球季如果表現依舊低迷，阪神很有可能在季中提前放棄。

巨人 阪神虎 陳偉殷

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