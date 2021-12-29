日職／差點就變大王隊友 日媒爆巨人曾想拿陽岱鋼換中田翔

中田翔今年因為季中發生暴力事件，被火腿送往巨人，不過根據日媒爆料，巨人曾經有意拿陽岱鋼換取中田翔。

中田翔在傳出對隊友施暴後，只有巨人還願意收留他，但轉隊後的表現並不理想，在一軍出賽34場，91個打數敲出14支安打，打擊率1成54，貢獻3發全壘打以及7分打點，由於打擊狀況未達球隊期望，休賽期間被球團大幅降薪56%。

反觀陽岱鋼今年球季在一軍出賽機會不多，僅7場出賽、共7打數敲出1支安打，打擊率1成43，季後與巨人合約到期，雖然球團也有提出報價希望陽岱鋼續留，但陽岱鋼仍決定離隊，目前尚未找到新東家，也不確定是否有可能返台投入中職。

根據日媒《日刊現代》報導，有相關人士透露，今年3月巨人迎來新洋砲一壘手史莫克（Justin Smoak），但當時他還無法及時上場，由於外援的不確定很高，球團一度考慮交易中田翔作為備胎，而交易的籌買就是陽岱鋼。

但後來發生中田翔暴力事件，火腿選擇以無償交易方式直接把中田翔送給巨人，因此巨人也無須把陽岱鋼交易出去。