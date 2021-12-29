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中職／中信兄弟搞定三洋投 再找一人考慮洋砲
中信兄弟隊今天宣布與二軍投手教練王建民完成合約，同時加碼宣布續約洋投象魔力，日曆都還沒翻到新的一年就已經搞定三洋投，領隊劉志威也透露，未來還會再找一名洋將，洋砲也在考慮之列。
今年球季受到疫情影響，各隊招募洋將都遇到困難，展望明年球季，兄弟球團手腳很快，球季中就已經先續約「雙冠王」德保拉，日前又簽下的前獅隊洋投泰迪，加上今天續約的象魔力，已搞定基礎需求。
中職規定每隊外籍球員可註冊4人、一軍登錄3人，兄弟還有至少一個額度要補，劉志威表示，目前正在物色人選，還是以洋投為主，不過好的洋投不好找，也有在考慮洋砲。
明年中職的洋砲會一一大看點，目前味全龍隊已找來獨立聯盟40轟的洋砲奈許（Telvin Nash），甚至也考慮雙洋砲配置，而富邦悍將隊也與前日職廣島隊洋砲包提斯塔（Xavier Batista）接近簽約。
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