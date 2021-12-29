中職／妻子為了高野圭佑過赤字生活 網：上輩子修來的福氣

前中信兄弟日投高野圭佑昨天接受TBS熱門節目「職棒戰力外通告2021」採訪透露，儘管這一年為了重返日職過著赤字生活，日前參加戰力外測試後也尚未獲得各隊邀約，但他希望再給自己一年時間拼回日職。

高野圭佑4月來中職測試，直到10月才迎來一軍初登板，不料該役竟成為他的中職的最終戰，因為兄弟沒有選擇續留高野圭佑而是將他戰力外，隨後他也離開台灣，回到祖國力拚游回日職。

月初高野圭佑接受日職戰力外測試會，當天雖然有獲得日本火腿新監督新庄剛志好評，但一星期過去仍沒有球隊和他聯繫，只好宣告重返日職的挑戰失敗。

高野圭佑在節目中透露，不管是在台灣的生活還是返日後沒有球隊要的日子，他的老婆知圭子和小孩都過得相當艱苦，他表示在兄弟期間，月收入只有約10萬日圓（約2.41萬台幣），而老婆一個人帶著小孩在日本，一個月生活費就要25萬日圓（約6萬台幣），賺的薪水根本不夠養家糊口。

妻子知圭子也坦承找工作面臨的困境，「我有去面試幾家打工，但只能在小孩上幼稚園的時間工作，很難被錄取，現在就連去買菜都要貨比三家，找最便宜半價肉，生活是節省再節省。」

儘管如此，知圭子仍非常支持丈夫勇敢追夢，「我問他，『先別去想金錢及家庭。如果還有機會回日職，你會想繼續投球嗎？你還有這個能力嗎？』他跟我說，『我有信心，我想繼續投球。』，我就說，『那測試會雖然失敗了，我們就找別的方法吧。』」

知圭子認為今年雖然過的很辛苦，但如果高野圭佑仍一心想圓夢，那就訂一年的期限，高野圭佑也答應了，他表示，「不管去哪裡打球，都必須有期限，即使出國挑戰，大概是一年左右的時間。」

網友都覺得知圭子對丈夫太好了，生活這麼辛苦還是願意支持著他，「過這麼苦還能尊重老公的決定，真的太寬容、太厲害了。」、「這種追夢不顧一切的男人，能娶到願意陪他吃苦支持他的太太，真是上輩子修來的福氣。」