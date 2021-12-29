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中職／王建民續披黃衫 中信兄弟宣布續約三年
中信兄弟球團今日宣布，已與二軍投手教練王建民、洋投象魔力（Shawn Morimando）續約，其中王建民已談定三年合約，今年球季將續任原職位，持續培植兄弟農場投手戰力。
兄弟球團表示，王建民非常認同中信兄弟完善的農場養成制度，自2020年開始於中信兄弟的執教表現也有目共睹，不只有球技上的傳承，更像是許多選手的心靈導師，與中信兄弟大家庭相處融洽。
王建民將持續協助副領隊兼任農場主管彭政閔，攜手深耕中信兄弟農場，厚實球隊投⼿戰⼒，成為中信兄弟一軍最強大的後盾。
象魔力今年球季尾聲加入中信兄弟，例行賽僅出賽4場，防禦率5.68；冠軍賽出賽1場，1.2局無失分。象魔力搭機離台前就期待與球迷再相會，如今也確定續約。
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