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中職／高野圭佑月薪僅2.5萬？兄弟球團：是5萬元津貼

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊日籍洋投高野圭佑來台月薪10萬日圓的部分引起台灣球迷議論，中信球團今天澄清，每月是台幣5萬元左右（約20萬日圓）的津貼。 聯合報系資料照
中信兄弟隊日籍洋投高野圭佑來台月薪10萬日圓的部分引起台灣球迷議論，中信球團今天澄清，每月是台幣5萬元左右（約20萬日圓）的津貼。 聯合報系資料照

中信兄弟今年測試洋將高野圭佑釋出後回到日本，參加戰力外測試力拚回到日本職棒，過程受到日本媒體跟拍訪問，其中來台月薪10萬日圓的部分也引起台灣球迷議論，中信球團今天澄清，每月是台幣5萬元左右（約20萬日圓）的津貼。

日本電視節目跟拍今年參加日職戰力外測試的三名球員，其中包括穿著兄弟球衣參加測試的前阪神虎隊高野圭佑，高野圭佑在2020年遭到阪神隊釋出後，今年選擇轉戰中華職棒尋找機會。

節目中指出，高野圭佑今年在中職的月薪是10萬日圓（台幣約2.5萬元），他也透露薪水幾乎因為生活花光，在日本持家的妻子則指出，一個月生活費要25萬日圓（約台幣6萬元），入不敷出情況下，生活過得拮据。

高野圭佑今年原本是向中信兄弟隊提出自費來台測試，不過兄弟球團透露，仍然提供一個月津貼約台幣5萬元（另外扣稅），若上一軍的話，月薪為1萬2000美元，吃住都由球團提供。

不過高野圭佑今年多半待在二軍，只在一軍出賽了一場，中繼1.2局、防禦率5.40，今年季末回到日本參加戰力外測試後，也未接到球隊邀約。

阪神虎 中信兄弟 中職

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