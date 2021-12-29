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日職／王柏融得更努力了！ 日媒曝火腿將組8人外籍軍團

聯合新聞網 / 綜合報導
根據日媒報導，火腿預計還要再補進2名外援，王柏融若要爭取更多一軍出場數勢必得加把勁。 圖／取自火腿隊官方推特
根據日媒報導，火腿預計還要再補進2名外援，王柏融若要爭取更多一軍出場數勢必得加把勁。 圖／取自火腿隊官方推特

旅日好手王柏融下季確定續留日本火腿，但看來他將迎來不少競爭對手，根據日媒報導，火腿預計還要再補進2名外援，王柏融若要爭取更多一軍出場數勢必得加把勁。

火腿今年在洋聯戰績以第5名作收，休賽期間球隊大刀闊斧盼下季能力爭上游，先是換上新監督新庄剛志，外野手西川遙輝及大田泰示也紛紛離隊，隨後又陸續簽下6名洋將，除了大王和洋投B.羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）是原先戰力，另外4位新同學分別是投手龐塞（Cody Ponce）、甘特（John Gant）以及野手努涅茲（Renato Núñez）和艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）。

2018年王柏融離開中職展開旅日生涯，與火腿簽下3年4億日圓合約，不過前兩年表現並不理想，直到合約年才打出旅日生涯代表作，出賽95場打擊率.242，敲出9轟以及48分打點皆為生涯新高，也完成台日跨國百轟里程碑。

休賽期間火腿確定和大王續約，簽下一紙一年7000萬日幣（約台幣1716萬元）合約外加激勵獎金，不過顯然火腿對於外籍選手戰力的補強仍不滿意，雖然陣中已有6位外援，火腿球團表示希望再找2名洋將當成備用，若屆時真的組成大規模的8人外籍軍團，王柏融若未打出具競爭力的成績，在隊上的定位可能隨時會被調整甚至是被替代。

日本 成大

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