棒球／「重新定義現代棒球」大谷翔平當選AP年度運動員

中央社 / 洛杉磯28日專電

美聯社（AP）今天宣布，日本棒球明星大谷翔平獲選年度最佳男性運動員獎，報導回顧大谷翔平這個球季場上及場下帶來的效應，稱他「重新定義現代棒球」。

美聯社1931年起，每年選出年度男性及女性運動員各一，歷年絕大多數是美國運動員，但也有少數外國運動員獲獎。今年大谷翔平及去年最佳女性運動員大坂直美都是日本籍。台灣田徑女將紀政1970年獲獎。

美聯社在公布得主的報導指出，大谷翔平2021年球季的成就「重新定義現代棒球，吸引全世界目光」；尤其在體育界，眾家好手使盡全力一點一點創造顛峰，但大谷翔平卻能一舉締造前人無法做到的事。

報導形容，大谷翔平身兼強力重砲與主戰投手的二刀流壯舉，讓紀錄人員忙壞了；「整個夏天，棒球史專家和記錄人員全都埋首於塵封多年的紀錄簿裡，忙於回顧20世紀早期的棒球史，只為了確定大谷翔平又破了什麼紀錄」。

大谷翔平全票當選美國聯盟年度最有價值球員（MVP），同時是打擊銀棒獎得主，敲46支全壘打在全大聯盟排名第3，快腿跑出26次盜壘成功；當投手23場投130.1局，繳出9勝2敗、防禦率3.18，飆156次三振。

洛杉磯天使總教練麥登（Joe Maddon）說：「他正在做我們一生從沒見過的事，投球和打擊都達最高水準。他比其他人做得更多，同時也幾乎比所有人、比當今棒球界最好的球員都做得更好。他打的是同樣的比賽，但同時有不同玩法。」

3屆美聯MVP得主的隊友楚勞特（Mike Trout）形容大谷的表現「超級精彩」。他說：「我好幾次感覺自己好像回到少棒時代。看著一個選手主投8局、敲全壘打、盜壘，接著還去守外野，這真是不可思議。」

除了大谷在球場上的成績前所未見，報導也提到他樸實無華的獨特魅力，為棒球帶來化學變化，「儘管大谷翔平的個性溫和謙虛，心思只專注在棒球上，但仍然成為全世界棒球界的焦點人物」。

報導形容，大谷翔平無論在日本或美國，場下都過著簡單的生活，當他的眾多壯舉受到世界注目，他的回應一方面親切有禮，另一方面又擁有不露鋒芒的自信心。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為，大谷翔平讓棒球比賽重拾魅力，他說：「我從來沒看過球迷這麼早到球場，然後一直待到最後。這就是他所帶來的效應。我超愛。他在投手丘上幾乎每一球，你都可以聽到球迷哇、啊的呼聲，我認為這對棒球是好事。」

大谷翔平 棒球

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