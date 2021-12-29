中職／羅力仍是優秀洋投 悍將不留人小心反成大患

今年休賽季雖然話題大部分圍繞在富邦悍將教練團，但仍有一項受到矚目的事件，就是自由球員市場再度展開。今年包含陳鴻文、林益全、胡金龍、林智勝、王勝偉及陳禹勳等大咖球員，都成為自由身，頗令人期待是否再度出現轉隊球員。除了本土球員之外，洋將的異動同樣受到關心，兄弟已網羅前獅隊洋投泰迪，他因為參加冬奧提前解約，讓黃衫軍可以先行網羅。另外就是已經在台灣8年的羅力，目前尚未確認是否續留悍將，是否可能改披他隊戰袍？

相較於近年來各隊嚮往小聯盟3A以上，甚至是大聯盟等級的洋將，羅力(Mike Loree)在美國職棒發展略遜許多，他只有4場2A經驗，其餘都在1A或獨立聯盟。2012年他首度來台，當時加盟Lamigo桃猿，譯名為「雷力」，這年他成為台灣大賽的頭號先發，並拿下優秀球員獎，幫助球隊取得總冠軍，還在亞洲職棒大賽完封韓職冠軍三星獅。2014年他被韓國職棒KT巫師挖角，成為隊史第一位洋將，雖表現不俗，但球隊考量其續航力問題，且簽下更具資歷的洋將後，未跟他續約。

羅力最早加盟桃猿，並以雷力之名一戰成名，後來還前往韓國職棒，不過發展不順遂，讓他重返中職。 聯合報系資料照片

2015年Mike Loree重返中華職棒，加盟義大犀牛，並改稱為「羅力」。改名後的首季就繳出16勝5敗、防禦率3.26、三振144次的成績，拿下聯盟勝投王、防禦率王、三振王，另外還獲得最佳九人和金手套獎。因為他的表現實在優異，即使球團更替，他都是獲得續留，甚至傳出其他隊有意挖角的情況。2015年至2019年這5年間，他就拿下防禦率王及最佳十人各4座、三振王及勝投王各3座、金手套2座，總計16座年度獎盃。在彈力球肆虐的打者年，他是最亮眼的投手。

羅力加盟義大後越投越出色，5年拿下16座年度獎盃，讓他得以持續在台灣發展，並追上勇壯保持的許多紀錄。 聯合報系資料照片

2020年這年羅力尚未開季就受傷，影響他整年度的表現，結果從勝投王變身敗投王，雖然三振能力仍在，但被安打及全壘打增加，防禦率暴漲。2021年他的狀況明顯回穩，防禦率及三振數都是聯盟名列前茅，但只拿下7勝9敗，主要是悍將打擊嚴重失常，護援率不到3，他失3分內就吞下7敗，另有5場無關勝敗，即使有好表現仍無法奪得勝利。截至今年球季，羅力中職生涯出賽228場，97勝70敗，重點是投出1215次奪三振，為史上第2人達成1200次三振里程碑。他的三振次數，與首位前興農牛洋將勇壯的1286次只差71次，另外有機會成為中職史上第4位百勝投手，這兩項紀錄都可能在新球季達成。

羅力最令球迷津津樂道的，就是他的三振能力，然而他卻不是一位飆速型的投手，反而是屬於控球型，他總能夠把球控制在九宮格中最為邊角的位置，只要裁判的好球帶不是變形蟲，他都能投出讓打者最難攻擊的好球。另一方面，雖然他有150km以上速球連發，但也有平均約145km以上，加上他球路尾勁夠強，再搭配指叉球，交錯使用可讓打者產生誤判，讓他三振威力大幅增強。

這兩年羅力帳面上的勝場數，雖與其他強力外援相比有所落差，但很大原因是隊友不幫忙所致。實際上他今年的投球表現，雖然死球變多，但無論控球、球速及尾勁仍保有一定水準。此外即使他已37歲，仍還在練新球路，以求更多變化來壓制打者。不過這樣並未提前替他爭得下一季合約，反而球隊先留下原本是育成洋將的優瑪，不知究竟是哪個環節尚未取得共識。

雖然羅力不是國外職棒資歷雄厚的球員，但他最大的優勢是他的適應能力，得以長期在中職生存。另一方面他頗重情義，在洋將接連藉機返國之時，他並沒有棄球團不顧。而且在2023年之時，羅力即可以本土身份出賽，不占洋將名額。以明年戰力而言，他應當仍是即戰力的洋將；以長期來看，他又可以替球隊增加一個外援戰力。羅力值得富邦悍將全力留人，小心沒留成功反而成為其他球隊重要大將，到時後悔就來不及了！