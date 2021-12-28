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青少棒／中市中山挺進城市盃4強 李昊昕最崇拜鄭凱文

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中山青少棒隊跑者賴冠廷（左）閃過對方捕手觸殺。圖／台北市棒球協會提供
中山青少棒隊跑者賴冠廷（左）閃過對方捕手觸殺。圖／台北市棒球協會提供

2021年台北城市盃青少年棒球錦標賽今天進入淘汰賽階段，台中市中山國中連續擊敗台北市大理國中、宜蘭縣三星國中，單日兩勝挺進四強，明天將與桃園市新明國中爭奪冠軍賽門票，另一場四強賽由台北市長安國中對上新竹縣關西國中。

中山今天先以3：2險勝大理，晉級八強賽後再以4：1擊敗三星，總教練藍文權說：「開局比較沒進入狀況，投手控球也比較不好，還好後面打擊都有上來。」

除了打擊幫忙，中山這兩戰只發生1次失誤也是關鍵，尤其八強賽先發投手李昊昕出現6次保送，靠著穩定守備度過難關。

藍文權表示，前兩天下雨，對台中球隊很艱難，因為中部天氣都很好；場地問題對每隊都一樣，今天既然出大太陽，就輪到我們發揮了。

李昊昕投7局失1分，拿下完投勝，他說：「前幾場隊友都完投，我也不能輸，心想一定要把這場球拿下來。」

協調性不錯的李昊昕在教練建議下採用側投，一用就上手，他表示，目前投得很順，也練了滑球、變速球，謝謝隊友幫忙，大家一起守下勝利。

李昊昕來自台中市大仁國小，中信兄弟隊總教練林威助、味全龍隊球星吉力吉撈．鞏冠都是學長，他也是兄弟球迷，偶像就是側投的鄭凱文。

他說：「剛學投球的時候就一直看他比賽，覺得他控球好準，想跟他一樣打職棒。」

中山下一戰對手新明是賽史第一、二屆冠軍，已在城市盃3度奪冠，今年4場比賽都讓對手掛零，合計攻下43分，包括今天八強賽以9：0擊敗花蓮縣三民國中。

長安今天連勝桃園市龜山、仁和國中，將在四強賽對決關西，此役與後續的季軍賽、冠軍戰都在Youtube頻道「getwin_sport」直播。

中山青少棒隊先發投手李昊昕演出完投勝。圖／台北市棒球協會提供
中山青少棒隊先發投手李昊昕演出完投勝。圖／台北市棒球協會提供
中山青少棒隊游擊手宋米家（左）多次守下失分危機。圖／台北市棒球協會提供
中山青少棒隊游擊手宋米家（左）多次守下失分危機。圖／台北市棒球協會提供

鞏冠 中信兄弟 味全龍

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