棒球／球芽基金巡迴救手套 年度募資目標還差一小步
球芽基金今年規畫「棒球小學堂」活動，趁著年底休賽期間邀請中信兄弟隊教練許峰賓前往花蓮擔任跑壘講師，也邀請了手套保養達人孔令遠前往學校教導小朋友保養手套，獲得熱烈迴響。
這兩年受到新冠肺炎疫情影響，許多公益團體在服務以及募款上面都面臨許多挑戰，但球芽基金今年依然擴大服務範圍，即使受到疫情影響導致「棒球小學堂」因此中斷幾個月無法進行，但期間也號召大家一起關注偏鄉防疫物資不足的困境，並募集了價值超過50萬元的防疫物資送往台灣超過十處偏鄉部落。
今年9月恢復正常上學後，球芽基金便重啟「棒球小學堂」，近日在花蓮進行了跑壘訓練課程與手套保養課程，期盼透過實際的操作練習讓小朋友能很快的學以致用。
球芽基金理事長蕭莉綾指出，雖然疫情期間許多人收入受到影響，多少降低大家捐款的意願，但協會的服務不會因此中斷，因此每年都還是會透過募資邀請大家一起來關心台灣基層棒球的教育。
球芽基金創辦人周思齊表示，明年協會服務將擴展到台中、台東，希望能募得更多的經費，而今年的募資禮也比往年更加豐富，包含了知名線上教育學習網站動動網、AETHER空氣清淨機、當支蜜、MagMag還魂梅、UA、順天環匯酒店、福湯岩盤浴、行車王電動車、合橋國際等，透過這些廠商出錢出力才能讓協會一次又一次完成許多艱難的任務，而目前距離募資目標還有大概還有30萬元的差距，期許有更多人一起加入關心基層棒球教育。
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