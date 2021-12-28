棒球／球芽基金巡迴救手套 年度募資目標還差一小步

球芽基金今年規畫「棒球小學堂」活動，趁著年底休賽期間邀請中信兄弟隊教練許峰賓前往花蓮擔任跑壘講師，也邀請了手套保養達人孔令遠前往學校教導小朋友保養手套，獲得熱烈迴響。

這兩年受到新冠肺炎疫情影響，許多公益團體在服務以及募款上面都面臨許多挑戰，但球芽基金今年依然擴大服務範圍，即使受到疫情影響導致「棒球小學堂」因此中斷幾個月無法進行，但期間也號召大家一起關注偏鄉防疫物資不足的困境，並募集了價值超過50萬元的防疫物資送往台灣超過十處偏鄉部落。

今年9月恢復正常上學後，球芽基金便重啟「棒球小學堂」，近日在花蓮進行了跑壘訓練課程與手套保養課程，期盼透過實際的操作練習讓小朋友能很快的學以致用。

球芽基金理事長蕭莉綾指出，雖然疫情期間許多人收入受到影響，多少降低大家捐款的意願，但協會的服務不會因此中斷，因此每年都還是會透過募資邀請大家一起來關心台灣基層棒球的教育。