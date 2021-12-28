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日職／明星賽高手雲集 宋家豪：連空氣都變稀薄

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀
宋家豪。 截圖自悍創運動經紀

今年日職明星賽有兩位台將入列，宋家豪、吳念庭攜手為台灣寫紀錄，宋家豪形容參與明星賽有妙喻，「高手雲集，呼吸的空氣也比較稀薄一點。」

宋家豪今年投出生涯年，談起來也有滿滿回憶，適逢日本東北311大地震10周年，球團安排每位選手都有自己的代表鄉鎮，擔任復興大使，宋家豪為南三陸町。

宋家豪記得自己曾在育成選手時期去過一次，當時就感覺球迷很熱情，今年剛好在與南三陸町合作的比賽淪為敗投，「很自責，反倒是他們安慰我，不要影響到後面的比賽。」

宋家豪今年還首度入選明星賽，他笑說很像電動裡會出現的人都聚集在一起，高手雲集的場面，連呼吸的空氣都感覺比較稀薄，「很難相信自己可以聚集在這些選手裡出賽，一個轉身就是別隊王牌的那種感覺。」

他對明星賽的記憶還包括在全壘打大賽時，與羅德隊的荻野貴司在外野聊天，話題包括詢問過去效力羅德的前隊友陳冠宇近況，「問我冠宇現在怎麼樣。」

宋家豪透露自己目前的日文程度，生活對話大致沒有問題，偶爾遇到專業術語會稍微卡關，還稱讚同隊的王彥程，「來3、4年，整年沒有翻譯，可以學到這樣，連隊友都說好厲害。」

宋家豪 羅德

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