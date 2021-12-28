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日職／吳念庭、李灝宇跨界合作 西武隊徽躍上公益牆面

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
李灝宇、宋家豪、吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」。記者陳宛晶／攝影
李灝宇、宋家豪、吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」。記者陳宛晶／攝影

「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，最後一站前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」，旅外球星吳念庭、李灝宇、宋家豪分享人生經驗，吳念庭15歲時背著包包赴日，打到第13年，終於迎接夢想開花，他說：「沒有最好、只有更好，抱著這樣的信念努力下去。」

藝人小馬（倪子鈞）所帶領的藝術團隊城市記號CITYMARX，今天揭幕於桃園少年之家共構的國泰公益藝術牆，吳念庭、李灝宇也都參與創作。

吳念庭在牆面上畫出西武獅隊球隊LOGO，他表示，第一次嘗試這樣的創作，沒想到自己還蠻上手的，很開心有這樣的機會體驗和分享。李灝宇噴上十字架，今年是他第一年在國外打拚，他坦言：「一開始滿害怕的，重點是英文不好。」能夠讓他憑著信心去面對挑戰就是信仰，創作的過程與信仰讓他感覺很舒壓。

球星們也與在場院生們分享遇到挫折時的解決之道，吳念庭表示，自己15歲時就一個人前往日本，人會因夢想而成長，自己能夠到日本打球已是夢想達成，很開心自己今年也有打出成績，但沒有最好只有更好，希望自己繼續努力。

宋家豪提到，自己去年成績不理想，心態上也還在調適，直到女兒出生，第一次抱著女兒，看著她笑和哭，讓他在心態上有所轉變，他認為，比賽有輸有贏，就跟人會哭會笑一樣，不要刻意放大，比賽過了就繼續努力，不要把不好的事情一直放在心上。

桃園少年之家成立近20年，提供青少年收容與關懷照顧，目前已協助超過兩百名青少年，建立職能培力回饋社會。執行長張進益牧師表示，自己曾是「非」行少年，能夠感同身受小朋友們現在的處境，希望透過這樣的活動能夠幫助孩子們用愛看這世界，進而懂得如何去愛人並與社會接軌。

李灝宇、宋家豪、吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」。記者陳宛晶／攝影
李灝宇、宋家豪、吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」。記者陳宛晶／攝影
李灝宇、宋家豪、吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」。記者陳宛晶／攝影
李灝宇、宋家豪、吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，前進桃園少年之家，舉辦「斜槓畫世代公益關懷座談」。記者陳宛晶／攝影

吳念庭 宋家豪 西武獅

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