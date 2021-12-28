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日職／爭議中赴日拚出一片天 宋家豪想抓住渺小的機會

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
宋家豪。記者陳宛晶／攝影
宋家豪。記者陳宛晶／攝影

樂天金鷲隊投手宋家豪今年繳出生涯年，明年身價跨進「億圓男」，從育成出身走到這一步，今天被問到2015年中職選秀插曲，他還原當時的想法確實是要加入中職，「但剛好有個很小的機會，我問自己要不要抓住機會？」

宋家豪的棒球歷程中，很難被遺忘2015年中職選秀這一段經歷，當時統一獅隊以第二指名挑選，議約到最後一天仍然破局，他接著在10月以育成合約加盟金鷲，以育成選手的身份展開旅日生涯。

「其實，我本來就是要加入中職。」宋家豪談到這段經歷，他回憶當時，「只是剛好有個很小的機會，我問自己要不要抓住機會。」

宋家豪表示，「我聽從自己的想法，可能會比較辛苦，但這是自己選擇的路，再辛苦都要走下去，決定出去闖一闖、看一看。」他坦言有很多好聽的、不好聽的話，「自己都要去消化掉，那些話語都是我動力的養分，外界不看好，我更想證明我可以做到。」

宋家豪今年出賽63場防禦率只有2.23，取得3勝、24中繼、7救援的好成績，也兌現在他的好薪情上，明年年薪將從4700萬日圓大幅翻漲為1.1億日圓，生涯首度躍居「億圓男」。

兩季之間的差異何在，宋家豪指向家庭，「去年幾乎一個人在國外，受到挫折都是一個人承擔，因為不想讓太太擔心，想讓家人覺得我過得很好。」

去年底小孩出生後，第一次抱到小baby，讓他體悟很深，「看到他會哭會笑，覺得和我的球賽一樣，有輸有贏，不需要放大去看。」宋家豪說從小孩身上得到很多啟發，「這應該和我今年的成績有很大的影響。」

宋家豪 中職 選秀

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