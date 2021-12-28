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日職／失約的馬爾地夫之旅 吳念庭看到賽果歹勢問傑憲

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
吳念庭。記者陳宛晶／攝影
吳念庭。記者陳宛晶／攝影

陳傑憲吳念庭曾在統一獅、西武獅隊的台日雙獅球迷會中有約定，陳傑憲許願若奪冠，要「眷屬+1」帶吳念庭一起去馬爾地夫，今年獅隊爭冠失利，吳念庭是否和陳傑憲聯繫過了？他揭曉答案，「我看到他們輸了，就不好意思問他，我們的馬爾地夫呢？」

兩人在日本岡山共生高等學校是相差1屆的學長、學弟，感情好不在話下，球季中也會相互聯繫，在低潮時請益對方意見。今年11月雙獅安排線上球迷會，讓兩人接受球迷問答，陳傑憲很皮地頻頻cue領隊蘇泰安，許願奪冠要去馬爾地夫，還要帶吳念庭一起去。

吳念庭11月底返台，近期才完成全部隔離程序，本周開始跑公開行程，至於是否和陳傑憲聯絡了？吳念庭透露還沒，「可能要等去台南才會和他聯絡吧！」至於失約的馬爾地夫之旅，吳念庭笑說看到了賽果，就不好意思問了。

獅隊去年奪冠，因疫情沒有慶功旅遊，今年則是衛冕失利，4戰遭到中信兄弟隊橫掃。

陳傑憲 吳念庭 西武獅

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