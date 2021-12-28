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中職／無預警放與黃泰龍合照 官大元也暗示要離隊？

聯合新聞網 / 綜合報導
官大元在IG放上一張和前兄弟守備教練黃泰龍照片。 官大元IG
官大元在IG放上一張和前兄弟守備教練黃泰龍照片。 官大元IG

中信兄弟中繼投手官大元近日宣布行使自由球員權利，隨著兄弟教練群一一出走，再加上稍早官大元在IG放上一張和前兄弟守備教練黃泰龍照片，象迷不禁開始猜測，好不容易東山再起的官大元是否也將成為下一位離隊球員。

今年算是中職FA大年，繼陳鴻文、陳禹勳、林益全後，官大元也選擇提交自由球員申請，成為目前第四人，外界現在相當關注這位38歲老將的下一步，雖然日前中信兄弟球團有表示和官大元續約的可能性，不過尚未有近一步的消息。

稍早官大元在IG上放了一張他和前兄弟守備教練黃泰龍的照片，並寫下讓人匪夷所思的文字，「再見不是再見，改天」，引發球迷熱議，不過，大部分的象迷不認為官大元會選擇離開球隊。

網友表示，「是不覺得有球隊會搶大元啦，搶了他還要犧牲25人外名」、「大元去富邦的話 雖然不捨但很賺」、「邦的牛棚其實蠻完整的 會想簽大元嗎？」、「大元有人簽走我們反而賺，損失的是情感。」

不久前丘昌榮接任富邦悍將總教練一職，隨後他積極網羅黃泰龍到富邦悍將，黃泰龍為了住在台北的家人也決定轉戰悍將，擔任首席教練，究竟官大元放上與黃泰龍的合照是否在暗示自己也將要離隊，目前還有待釐清。

中信

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