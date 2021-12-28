棒球／台電強投王宗豪退役 第2人生有不同夢想

業餘台電強投、世界12強棒球賽國手王宗豪靠著招牌變速球投出一片天，近年因為傷勢所苦、靠著吃止痛藥硬撐，確定退役開啟第2人生，王宗豪還有夢，不當投手、夢想開轟。

31歲的業餘社會隊台灣電力公司棒球隊左投王宗豪，今年底正式卸下球員身份、進到台電公司工作，展開第2人生。

王宗豪最後一次在正式賽出賽是全國運動會代表高雄市隊，退役的決定來得很突然，王宗豪透露這些年來身上一直都有傷勢，這兩年太過頻繁出賽，手肘韌帶有撕裂傷，幾乎都是靠著吃止痛藥撐下來。

王宗豪全運會時出賽，儘管狀態不是最好，但仍獲得對手高度評價，直言王宗豪的變速球狀況好，看得到打不到，先前世界12強棒球賽時，隊友陳冠宇也曾向他討教變速球的投法。

王宗豪十分低調和謙虛，笑著說：「不是討教，就是討論一下」，這顆招牌變速球如何練成，他透露，是就讀美和中學時期，畢業學長回到學校教球，就把握法記下來，一直投到生涯最後，握法都沒有太大的改變。

王宗豪表示，台電很多隊友也曾問過他變速球的握法，也有嘗試教他們，但幾乎都投不太出來，「可能剛好這種握法適合我、就開竅了，但不一定適合每個人。」

儘管招牌變速球仍然威力不減，但手肘的傷勢提醒著他，或許退役的時間到了，一直帶著傷勢、回到球隊沒辦法百分百的表現，也是佔球隊的名額，最終決定退役則是因為偶然的腰部傷勢。

王宗豪看得很開：「很突然，但是也差不多了，早點進到公司，也早點適應工作的內容和公司的運作。」

從國小3年級開始打球，到正式結束球員生涯，20多年的努力，一句「辛苦了！」是隊友、教練對王宗豪說的話，也是他想對過去20年一直在場上努力的自己說的話。

「聽到這句話，好像終於可以休息了」，王宗豪說出這段話的語氣輕鬆，真得像他所說的沒有什麼遺憾，也可以有更多的時間陪陪家人和一雙兒女。

被問起不會手癢嗎？王宗豪說出了第2人生的新目標。

王宗豪在少棒、青少棒、青棒階段都是投手兼外野手，從球員身份退役，但已經約好要打壘球和乙組棒球，「投了20年了，我不要再當投手了，我想在外野奔跑」，青棒時期都打前段棒次，生涯被打過不少全壘打，但他笑說，還沒有打出全壘打卻是痛，要等著挑戰生涯首轟。