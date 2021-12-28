棒球／亞錦賽40人名單公布 歸化日投拚披上中華隊球衣

第30屆亞洲棒球錦標賽預定於明年3月20到28日於台中市開打，中華隊40人名單今天公布，其中包括正在辦理歸化台灣籍的日本投手高塩將樹，成為本屆名單一大亮點，有機會成為首位披上中華隊戰袍的日本歸化球員。

亞錦賽過去舉辦29屆，中華隊包含上屆在內共5度稱霸，劉致榮當時在賽會飆出158公里火球，為中華隊守下冠軍，也為自己打開旅美之路，中華隊本屆要踏上衛冕金牌之路。

中華隊由吳思賢擔任總教練，率領國內40人名單展開集訓，打擊教練克魯茲工作簽證也在辦理中，預計將於農曆年後來台與球隊會合。

32歲的高塩將樹曾參與2016年中職戰力外測試，未獲球隊青睞，隔年加入安永鮮物（時為崇越準鷹）效力至今；投手陣容還有吳昇峰、林昱珉、潘文輝、王志庭等人。

40人集訓名單包括投手19人、捕手4人、內野手9人、外野手8人，全隊將於台東從1月5日至26日展開3周集訓，透過對抗賽方式遴選進入第二階段最後集訓名單。