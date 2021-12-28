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棒球／亞洲棒球錦標賽40人名單公布 克魯茲年後抵台

中央社 / 台北28日電
亞洲棒球錦標賽因為疫情延至明年3月在台中舉辦。 聯合報系資料照
亞洲棒球錦標賽因為疫情延至明年3月在台中舉辦。 聯合報系資料照

亞洲棒球錦標賽因為疫情延至明年3月在台中舉辦，中華民國棒球協會今天公布40人集訓名單，有不少上屆冠軍班底，此次由安永鮮物總教練吳思賢領軍力拚連霸，打擊教練克魯茲農曆年後抵台。

亞洲棒球錦標賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延至明年，2022年3月20日至28日在台中舉行，由安永鮮物成棒隊總教練吳思賢任總教練，另有打擊教練克魯茲加入，克魯茲簽證正在辦理中，預計農曆年後來台與球隊會合。

台灣在2019年亞錦賽冠軍戰擊敗日本，拿下睽違18年的亞錦賽冠軍，明年力拚連霸，中華民國棒球協會今天公布40人集訓名單，有不少上屆奪冠班底，包括合作金庫成棒隊吳昇峰、黃健隆、黃佳瑋、林瀚、楊振裕，台灣電力成棒隊蕭帛庭、陳偉志、陳瑞慕、廖俊凱、蔡智榆，安永鮮物姜建銘、台中市隊陳敏賜等人。

40人名單還有安永鮮物正在辦理歸化日本投手高塩將樹，另外已經與美職響尾蛇隊簽約的投手林昱珉也在名單內，還有今年在U23世界盃棒球賽有好表現的安永鮮物投手陳宇宏。

第1階段集訓將於明年1月5日至26日在台東舉行，透過對抗賽方式選出第2階段集訓名單，最終正選名單為24人。

40人集訓名單中，投手19人，包括高塩將樹、陳宇宏、鄭文豪、黃勝雄、吳昇峰、黃健隆、王政浩、賴延峰、林志穎、許凱翔、王志庭、張建耀、黃柏儒、許吉仁、張竣龍、鄭祐豪、郭定泓、林昱珉、潘文輝。

捕手4人為黃佳瑋、詹竣翔、陳瑞慕、林軒逸，內野手9人為姜建銘、潘世勳、王薪權、林瀚、李亦崴、陳敏賜、蕭帛庭、廖俊凱、陳偉志，外野手8人為劉鎰嘉、曾宸佐、黃義坤、陳孝允、楊振裕、廖柏勳、蔡智榆和陳彥穎。

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