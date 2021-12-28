日職／新庄熱潮帶動春訓觀光 業者樂翻：效應更勝大谷！

「問天」成為今年在社群媒體棒球論壇上新興的流行語，最常被用來形容即使自己好投，但因為隊友貧打、失誤或其他因素而拿不到勝投，甚至吞敗的投手，而今年的問天組裡最具代表性的球員非富邦的陳仕朋莫屬，陳仕朋今年

2021-12-28 07:00