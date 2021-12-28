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日職／新庄熱潮帶動春訓觀光 業者樂翻：效應更勝大谷！

聯合新聞網 / 綜合報導
「BIG BOSS」新庄剛志帶來驚人的經濟效應，許多球迷已在搶訂二月春訓時的飯店。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團
「BIG BOSS」新庄剛志帶來驚人的經濟效應，許多球迷已在搶訂二月春訓時的飯店。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

日本火腿隊總教練「BIG BOSS」新庄剛志上任以來話題不斷，驚人發言屢屢登上版面。而這股熱潮也帶動買氣，有日本媒體就發現，火腿新球季春訓附近的飯店房間，幾乎已被球迷們搶訂一空。

根據日本媒體「Smart FLASH」報導，有位體育記者私下透露，火腿高層之所以會選用新庄剛志作為監督，為的就是吸引觀眾們入場。就這點來說，目前效果可說是非常顯著，現在整個球界都在上演「新庄熱潮」，而就算新庄有一些比較負面的地方，媒體也都避而不談。

日本火腿隊往年二月都會到沖繩名護進行春訓，受惠於這股新庄旋風，大批球迷搶訂當地飯店，為的就是爭賭「BIG BOSS」的風采。媒體實際上訂房網站測試，發現當地許多住宿在二月上旬，已經處在「剩一點點」甚至「只剩下一間」的狀態。連一些本來不打算派記者到現場採訪的媒體，這時都改變策略，急忙安排外派的人選，更證明了新庄的關注度有多麼驚人。

飯店業者指出，即使過去日本火腿隊有達比修有、齋藤佑樹、大谷翔平、清宮幸太郎等話題選手加入，刺激到飯店的買氣，然而新庄帶來的效果和他們相比卻是有過之而無不及。另一加業者也指出，如果能趁著這股氣勢，一口氣拿下聯盟冠軍，觀光效果肯定會再上層樓。

日本 新庄剛志 日本火腿 大谷翔平

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