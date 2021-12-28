日職／田中被隊友拉下神壇 山本、殷仔也懂的問天感覺

「問天」成為今年在社群媒體棒球論壇上新興的流行語，最常被用來形容即使自己好投，但因為隊友貧打、失誤或其他因素而拿不到勝投，甚至吞敗的投手，而今年的問天組裡最具代表性的球員非富邦的陳仕朋莫屬，陳仕朋今年出賽20場，其中有18場先發，雖然防禦率是偏高的4.72，不過2勝12敗的成績也太悲慘，每場只有不到2.5分的援護率是另一個造成他今年成績不理想的原因；日職也有這樣一位苦等不到隊友支援的投手。

田中將大在年初決定回歸日職老東家樂天，時隔多年，實在無法苛求他再複製2013年24勝0敗1.27防禦率的「神之子」成績，但各界對於田中這個球季的表現仍多有期待，沒想到整季下來，田中先發23場竟只拿到4勝9敗，這是他進入職棒以來，不管在日本或美國，第1個敗多於勝的球季，下半球季先發10場，更是1勝難求，樂天最終也僅以66勝62敗15和的戰績排洋聯第3名，無法達到聯盟及日本一優勝的目標。

雖然只有4勝9敗，其實田中的投球內容仍有相當的水準，他本季出賽23場，155又2/3的投球局數是全隊最多，3.01的防禦率也是先發投手群中最優異的，在聯盟則是排第5名，而田中有17場優質先發(QS)，73.9%的QS率則排在聯盟第3名，僅有1.03的WHIP更僅次於山本由伸，其他如被打擊率、奪三振、被安打數等投球數據也都在水準之上，會造成他本季只有4勝進帳的原因，就是隊友所給予的分數支援不足。

山本由伸前兩年的投球內容已十分優異，只是隊友無法給予分數支援，直到今年歐力士打線開竅，山本才達成個人的首度單季雙位數勝投，並且奪下大多數的投手獎項。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

田中整個球季下來的援護率只有2.16分，援護率在5分以上的只有6月23日對西武及7月13日對軟銀這2場比賽，1分的有6場，沒有任何分數的也是6場，23場先發中就有近1半場次的援護率在1分以下，難怪整季的援護率這麼低，這也是兩聯盟達到規定投球局數的23名投手中最少的，而田中的防禦率雖然也是不錯的3.01，但兩相比較，自然會得到敗多於勝的結果，悲情程度可比陳仕朋，堪稱是問天群組的日本分部長，田中的悲情，台灣旅日投手陳偉殷以及今年風光拿下投手絕大多數獎項的山本，他們都懂。

陳偉殷在09年開始站穩中日的先發輪值，當年他先發23場，以1.54奪下央聯的防禦率王，但勝敗成績僅有8勝4敗，雖然是勝多於敗，不過相對於隊友吉見一起的16勝，以及防禦率在4左右，卻都拿到10勝以上的川井雄太、朝倉健太2人，陳偉殷的勝投是少了一點，就是因為他的援護率只有3.56，是固定先發輪值中最低的。

陳偉殷09年開始站穩中日先發輪值，該年以1.54奪下央聯防禦率王，但也僅8場勝投，同樣是由於隊友的低援護率。 聯合報系資料照片

今年投出生涯年的山本，前兩年雖然投球內容也十分優異，但勝敗帳面成績就是跟不上，連續兩季的勝場都不到10場，很大的原因也是隊友的支援不夠，19年他先發20場，以1.95拿到洋聯防禦率王，不過就跟陳偉殷一樣，只有8勝6敗，這年他的援護率是2.36；隔年山本的防禦率仍維持在2.20的高水準，援護率也同步提升到3.07，但卻還是在先發10場以上的投手群中排最低，幸好都比防禦率高一點，否則也可能落到連兩年敗多於勝的局面，今年歐力士的打線爆發，山本終於等到隊友的分數支援，3.84的援護率晉升到中段班，加上自己投出鬼神般的成績，不但完成個人首次單季10勝以上的目標，更一舉奪下18勝，只能說勝敗多少還是要人幫啊。