青少棒／偶像是郭天信 何宥穎頭纏繃帶也幫內城奪首勝

2021年台北市城市盃青少年棒球錦標賽有4支球隊是首度獲邀參賽，宜蘭縣內城國民中小學國中部與雲林縣馬光國民中學都分在預賽F組，前兩天打完兩隊都未能「開胡」，兩隊今天交手時已無關晉級，兩隊教練在此戰開賽前，也提醒球員不要有勝負壓力，享受這趟大賽之旅的最後一站，最終內城以8：2擊敗馬光，取得校史在城市盃的第一勝。

內城先發投手何宥穎今天臉上綁著繃帶上丘，前一天第一打席就被觸身球打中臉、傷退送醫，該役內城原本有機會對南投中興搶勝，最終卻被逆轉，何宥穎更扼腕的是在急診室裡聽到球隊被逆轉的消息，也更加強他今天堅決要上場。

何宥穎首局就因白色繃帶外露遭到裁判警告，但這些插曲無礙內城的表現，從一開賽就展開接連攻勢，最終贏球拿下本屆、也是校史在城市盃的第一場勝利。

儘管無緣晉級，內城小將們都顯得相當開心，教練李寧刻意在此戰輪番調度，讓全隊16名球員都能有登場紀錄，何宥穎的妹妹、也是本次城市盃唯一一位女球員何采璇，在最後一局上場至左外野守備，原本蹲捕的隊長游能茗，則在最後被教練換上投手丘收下最後兩個出局數。

李寧說：「來比賽之前就知道是硬仗，但感受到全隊都很興奮，我們原本是能見度比較低的學校，這次參賽看見大家都願意努力，相信對他們將來都有幫助，也謝謝球員親友們到場的加油。」

何宥穎、何采璇、游能茗與第四棒麻靖維，都是味全龍隊球迷，最欣賞的偶像分別是郭天信、劉基鴻、吉力吉撈・鞏冠和徐若熙，預賽最終戰能踏上味全主場天母棒球場，四人都有圓夢的感覺，也期待這次城市盃看見的世界，能讓他們未來繼續在棒球路上努力。

落敗的馬光國中教練廖振志也相信並非毫無收穫，「雖然小朋友們難免會緊張，但大致上精神都有維持住，希望有這次參賽經驗後，能給大家更多動力，面對將來的每一個挑戰。」

預賽E組和F組的兩支桃園球隊都傳捷報，E組桃園仁和教練團早早打定主意要以投手車輪戰應對，最終6：0擊敗前金，而F組曾三度奪冠的桃園新明靠前兩局就豪奪7分，終場9：0擊敗首次參賽的南投中興，仁和、新明在預賽都以三戰全勝晉級複賽。

複賽抽籤結果已在稍早出爐，明天賽程均在觀山球場，台北中山將對上台北大理，勝方再對宜蘭三星；台北重慶對上桃園新明，勝方再對花蓮三民；新北福營對上南投中興，勝方再對新竹關西；桃園龜山對上台北長安，勝者再對桃園仁和。