日職／吳復連為寶貝兒子開路 吳念庭靠自己闖出一片天

老爸吳復連是台灣棒壇傳奇，旅日好手吳念庭長期揹負「星二代」的壓力，今年攀上生涯高峰並未自滿，面對新球季的嚴酷考驗，他說：「明年想固定守二壘，棒子要再增強一點。」

吳復連不但是兄弟象隊元老級球員，還當過台灣大聯盟台中金剛隊總教練，也曾在中職領軍誠泰COBRAS、中信兄弟隊。

吳念庭今天出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動時，被問到棒球生涯走出自己的路，和父親有什麼不同時，很淡定回應：「爸爸比較活潑，我比較內向。」

吳念庭表示，以前就發現爸爸跟選手互動很融洽，和在家中不一樣，「他為我提供環境，我就盡量珍惜、運用，後面就靠自己。」

吳復連一直關心寶貝兒子在日職的動態，也會提供寶貴意見，吳念庭說：「爸爸把我送到日本，我打出該有的成績，他也替我開心。」

吳念庭今年在西武隊守過一壘、二壘、三壘、游擊和外野，他表示，固定守一個位置都可打出成績，自己也喜歡守位相同，較好調整節奏，不過教練在調度上把他當成工具人。

西武今年開季就有多名主力球員受傷，吳念庭3月底從二軍升上一軍，當時心想一定要有爆炸性演出，否則生涯已經6年，可能面臨被淘汰的危機，果然首戰就轟出全壘打，接下來表現穩定，也爭取到續留一軍固定先發的機會，打滿整個球季。

面對即將到來的新球季，吳念庭表示，有強烈企圖心想固定守二壘，教練提醒打擊要更好，才有機會爭取守位，自己也知棒子要再加強，讓教練非用他不可。