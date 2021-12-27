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中職／羅力想拚中職紀錄 新球季是否續留恐有變數

中央社 / 台北27日電
羅力。圖／富邦悍將隊提供
羅力。圖／富邦悍將隊提供

中職去年領隊會議通過「羅力條款」，富邦悍將洋投羅力有機會成為第1人，但據了解，目前悍將球團尚未正式開給羅力新球季合約，羅力新球季是否能續留仍然有變數。

中華職棒去年底召開領隊會議，會中決議洋將效力中職滿9個球季，隔年起可以不占洋將名額，羅力2012年首度效力中職球隊Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），但季中獲得聘用、不算1季，從2015年起先後效力義大犀牛、富邦悍將隊，今年球季結束，年資滿8年。

羅力今年整季25場先發出賽，戰績7勝9敗，投出125次三振，出賽防禦率3.03，單季防禦率數據優於中職生涯平均，儘管已經37歲，但在投手丘上仍展現壓制力，是穩定的先發投手戰力。

羅力目前為止中職生涯累計228場出賽，戰績97勝70敗，投出1215次奪三振，達成中職生涯1200次三振里程碑，為史上第2人，如果生涯延續，要改寫洋將勇壯保持的中職紀錄1286K、成為中職新三振王也不是難事，也有機會成為中職史上第4位百勝投手。

悍將隊先前召開教練團公布記者會，會中提及新球季洋將規劃找5人，包括4名投手、1名野手，4名投手將有3名先發投手、1名牛棚投手，目前已知洋投優瑪加薪續留，也與具日職資歷的洋砲巴蒂斯塔（XavierBatista）幾乎談約完成。

今年因為疫情影響，中職各隊尋找洋將遇到不少狀況，中職已要求各隊在明年1月8日前提交洋將名單、含工作許可證，提交給中央流行疫情指揮中心審核，趕2月初統一辦理首批新進洋將簽證。

悍將曾表示，有持續與洋投羅力洽談中，但據了解，目前悍將尚未正式向羅力提出合約，也傳出羅力目前並非悍將優先屬意的洋投戰力，明年球季要再看到大家熟悉的「哩賀」羅力，可能還有變數。

中職 羅力 富邦悍將

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