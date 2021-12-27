中職／最棒賽季衝不進50萬俱樂部 王威晨需等到2023年

中信兄弟隊11年磨1冠，球員「薪」情也備受矚目，王威晨今年個人成績、團隊榮耀加身，但無法兌現在他的薪資條上，明年是2年合約的第2年，月薪48萬元早已底定。

兄弟陣中的「50萬俱樂部」成員包括張志豪（75萬元）、李振昌（70萬元）、周思齊（65萬元）、鄭凱文（60萬元），月薪52萬元的林智勝已放在60人名單之外，張志豪、周思齊都還有複數年合約、不需談約。

身為兄弟投手最高薪的李振昌，對下一紙合約看得很開，一年簽或短的複數年合約都不排斥，還主動表態不想簽太長，更掛心協助年輕選手成長，苦口婆心說：「打球時間不長，趁現在年輕好好為自己打拚一下，讓自己比較好過一點，也不會後悔。」

鄭凱文今年緊急轉任先發投出佳績，以12勝7敗、防禦率4.08成為本土最多勝投手，也可望收穫好「薪」情，月薪再攀生涯新高。

原本最有機會晉升新科「50萬俱樂部」成員的要屬王威晨，本季打下安打王、最佳九人、金手套三壘手，還以隊長之姿帶領兄弟奪冠，不管在成績上、精神面都無可挑惕，繳出一紙可望大幅加薪的成績單，但年初簽下的複數年合約，已確定今年為42萬元、明年48萬元，最快要到2023年才能跨入「50萬俱樂部」。