日職／誠泰時期和吳念庭嬉鬧 王傳家：沒想到他這麼好

旅日好手吳念庭今天前往新北市鶯歌工商，出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，也是今年球季結束返台後第1個公開行程；他和鶯歌工商青棒隊總教練王傳家有說有笑，甚至抱在一起搞笑，原來這對年紀相差22歲的「兄弟」，早在14年前就有交情。

王傳家現年50歲，曾在中職打了15年，還是少見的投打「二刀流」好手，生涯留下78支全壘打紀錄，2006、07年效力誠泰COBRAS隊時，總教練就是吳念庭的父親、兄弟象隊元老吳復連。

吳念庭當時是汐止國中青少棒隊球員，2008年赴日就讀岡山共生高校，展開旅日生涯至今。

王傳家笑說：「以前吳念庭還是國中生，常在隊上（誠泰隊）東奔西跑，我很愛鬧他，這小子也跟我鬧來鬧去，時間過真快。」

吳念庭2015年在日職選秀會第7輪被西武隊選中，經過多年打拚，今年首次站穩先發，多功能守備也讓教練團更好調度。

王傳家表示，以前真的沒想到，吳念庭後來會打這麼好，今年能夠繳出旅日代表作，最大重點是有把握機會好好表現， 獲得教練團的信任。