中職／進逼王維中薪水2哥地位？猿隊4棒海加薪是必然

江少慶的中職薪水一哥地位無可動搖，但有沒有人可望坐3望2、撼動王維中？樂天桃猿隊的「4棒海」備受矚目，林泓育的複數年合約洽談進入「下半場」，陳俊秀、朱育賢尚在衡量單一年、複數年合約，3人明年「薪情」當然都是加薪。

中職當今最高薪球員為富邦悍將隊投手江少慶，4.5年合約總額6120萬元、平均月薪為113.3萬元，味全龍隊王維中居次，以美元支薪，月薪約3.3萬美元，在去年季中剛簽約時換算台幣約96萬元，現在則剩91.4萬元。

聯盟薪水第3高、野手第1高，今年由樂天桃猿隊林泓育、陳俊秀以月薪80萬元並列，各自的3年、2年合約都在今年到期；加上今年以月薪50萬元僅簽1年的朱育賢，猿隊3主砲都須重新談約，價碼備受矚目。

猿隊領隊浦韋青表示，目前與林泓育的談約已到中半段，以複數年的方向洽談；與陳俊秀、朱育賢則已談過一、兩次，單一年、複數年都有提供選項，還要看兩人如何取決，3人當然都是朝加薪的方向，不便透露開給3人的月薪條件。

朱育賢今年月薪從31萬元攀上50萬元，選擇僅簽1年，事後來看是成功的賭注，他以22轟、81分打點打下雙冠王，身價可望再次大躍進。

浦韋青也肯定他的表現，「朱育賢成績很穩定，我們努力規畫合約方向，讓他可以參考，目前都還在談，比較不方便透露進度，他想要的條件，我們盡量提供、磨合到大家都能接受。」

悍將隊林益全今年月薪72.5萬元，季後行使自由球員權利，悍將隊全力留人，但今年成績呈現跌幅，恐怕較難兌現在月薪上，年限、保障或許更是他的談約考量重點。

其他月薪超過70萬元的球員，還包括張志豪（75萬元）、李振昌（70萬元）、陳鏞基（70萬元）、陳冠宇（70萬元）、胡金龍（70萬元），僅李振昌、胡金龍為到期合約。