中職／林智勝、王勝偉去向 經紀公司有跟各隊接觸
中職中信兄弟隊野手王勝偉、林智勝季後成為自由身，經紀公司悍創表示，各隊都有預算控制，年底要確定有難度，目前跟各隊都有接觸，期待明年初有好消息。
中信兄弟隊野手林智勝、王勝偉，季後透過經紀公司向球團反應，希望不要被放入60人保留名單中，爭取更多機會和可能，希望延續球員生涯，球團也成全球員心願，兩人沒有被放入名單內、成為自由身，可自由與各隊接觸。
先前富邦悍將隊也曾經表示，會評估網羅的可能性，兩人所屬經紀公司悍創經紀人陳德倫今天接受媒體訪問表示，其實跟每隊都有接觸，但應該沒有辦法這麼快明朗。
陳德倫解釋，今年球季拖的比較長，很多球隊現在都還在跟原有的球員談約，各隊都有預算控制，加上明年球季可能4月才會開打，今年底沒有結果的話，期待明年初會有好消息。
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