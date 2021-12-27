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日職／王柏融嗅到明年更多機會 春訓要拚給新庄剛志看

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
王柏融期待新球季再出發，明年更能站穩先發。記者藍宗標／攝影
王柏融期待新球季再出發，明年更能站穩先發。記者藍宗標／攝影

旅日好手王柏融今天前往新北市鶯歌工商，出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，談到在日本火腿隊相處3年的兩名外野手西川遙輝、大田泰示轉隊，明年是否更能站穩先發，他說：「這次選秀只選1位外野手，感覺自己機會更多。」

火腿本季在太平洋聯盟排名第5，原任監督栗山英樹卸任，由擁有美、日職棒經驗的新庄剛志接替；王柏融表示，明年春訓會全力展現能力，好好表現給新監督看，未來守位是左外野還是右外野，都遵照教練的安排，看看如何練球。

王柏融過去3個球季和西川遙輝、大田泰示相處，3人感情不錯，他說：「大家一起比賽都很拚，也會一起討論、互相鼓勵，他們離隊有自己的考量。」

前天聖誕節特別回到屏東萬丹老家，王柏融首次在家鄉舉行球迷會，充分感受鄉親的熱情；他表示，鄉下年長者多，有些人看棒球很熱情，讓他很感動。

王柏融在日職戰場時，也有一位遠從釧路趕到札幌的日本阿嬤球迷，高舉中文加油標語，讓「大王」充滿感激之情，他說：「這位阿嬤和她丈夫來看比賽，不只在看台加油，也會寫信給我，還特別寫中文，自己在異鄉打球覺得很溫暖。」

王柏融今天鼓勵青棒後輩勇敢追尋未來，不要放棄自己、別怕接受挑戰，他也在希望卡寫下「我能夠相信自己能做到」為自己打氣。

王柏融 日本火腿 西川遙輝

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