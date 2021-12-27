日職／超越崇敬的郭源治 宋家豪形容「這個世界很奇妙」

旅日投手宋家豪今年投出生涯代表作，成為樂天隊牛棚重要戰力，尤其出賽63場不但寫下個人在一軍5年新高，也打破前輩郭源治的紀錄（1988年在中日隊61場），成為單季最多出賽的台灣球員，形容「這個世界很奇妙」。

宋家豪本季戰績3勝3敗24中繼7救援、防禦率2.23，整體表現獲得肯定，明年身價大漲，年薪從4630萬日圓增至1億1000萬，日職生涯首度成為「億圓男」。

今年一度代班樂天「終結者」，奪下生涯首場救援成功，又改寫郭源治高懸33年的紀錄，宋家豪大有收穫；他表示，郭源治2017年曾經擔任樂天隊客座教練，很榮幸接受他的指導，「能夠超越前輩的紀錄，在過程中發生許多不可思議的事，世界就是這麼奇妙。」

宋家豪用「崇敬」形容對郭源治的感覺，強調這位大前輩一直是他追求紀錄的目標。

至於身兼布局投手和終結者，宋家豪坦言壓力不小，他表示，拿到首場救援成功後，心情一直處於亢奮狀態，還影響到睡眠，第2天多多少少也受影響，必須找到平衡點好好應戰。

宋家豪說，最後1局把關，比數接近或是平手局面，壓力真的很大，絕對不好投，一旦失敗也要馬上站起來，對明年球季沒什麼特別想法，就是希望身體健康，整季站穩一軍。