日職／山本由伸狂掃「五冠王」 坦言心中有大聯盟夢
歐力士王牌投手山本由伸本季表現大殺四方，成為日職史上第八位投手「五冠王」，球季結束後獲頒岡山縣備前市榮譽市民獎章，他向鄉親父老承諾明年成績還要更上一層樓，並期盼能一圓登上大聯盟舞台的夢想。
山本由伸本季先發出賽26場，奪下18勝5敗，勝率高達0.783，防禦率僅1.39，合計演出4次完封、送出206K，個人包辦勝投王、防禦率王、三振王、最高勝率和最多完封，成為日職睽違15年的首位投手五冠王。
球季結束後，山本由伸還獲選投手最高榮譽澤村賞，以及金手套、最佳九人、太平洋聯盟年度MVP。此外，今年夏天他化身日本隊王牌投手，帶領武士隊獲得金牌。
山本由伸成為英雄人物，回到家鄉後受到熱烈歡迎，岡山縣備前市特地頒給他榮譽市民獎章，表揚他今年的優異表現。而山本由伸的演說見面會要取得入場資格不容易，線上報名一開放僅20分鐘就額滿，鄉親父老擠爆現場也讓山本由伸直呼充分感受到大家的熱情，今後將繼續在球場上全力拚搏，帶給大家勇氣和感動。
山本由伸也承諾，自己下個球季的表現會更上一層樓：「明年球季我會超越自己，拿下所有的投手獎項。」此外，他也透露想挑戰大聯盟的野心：「希望總有一天，能到棒球最高殿堂打球。」
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