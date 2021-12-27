棒球／劉致榮回鶯歌母校 高中生活難忘老師熱湯

國泰「我的棒球故事樹」造樹活動今天來到鶯歌工商，鶯歌校友、旅美紅襪隊球員劉致榮出席活動。劉致榮難忘高中「師師老師」的熱湯。這位低調、不願被提及姓名的老師，一路看著劉致榮追夢，直呼「感動的不得了」。

國泰「我的棒球故事樹」植樹活動今天來到鶯歌工商，請來旅美紅襪隊球員、鶯歌畢業校友劉致榮出席，與鶯歌青棒隊學弟們一同寫下希望、完成造樹活動，劉致榮在希望卡上寫上，「我希望能夠站穩大聯盟」。

回憶過去高中時光，劉致榮特別感謝「師師老師」煮湯給他們喝，也有出席活動的「師師老師」笑說自己很低調，不希望名字露出，但也強調自己沒做什麼，當時是因為擔任體育班的化學老師，加上本身喜歡棒球，才跟棒球隊的孩子越來越親近。

「師師老師」提到，小孩子比較挑嘴，比賽回來想要多喝熱湯，就趁著他們練習時，在休息區的小廚房，幫他們多煮一道菜，也給小孩子一點期待，「他們有時候會探頭進來問，老師今天喝什麼湯？」

「師師老師」談起劉致榮，笑說把劉致榮當作自己孩子，劉致榮非常貼心，如果遇到尷尬場面，嘴很甜、會想辦法化解場面，課業上面，交代作業都會順利完成、不會荒廢課業。

「師師老師」一路看著劉致榮踏上夢想之路，她表示，那段時間真的蠻辛苦，有一陣子劉致榮要長肌肉，每天都要吃很多蛋，每天幫他顧著電鍋裡的蛋，看著他一顆一顆剝蛋、吃蛋，為踏上夢想舞台做各種準備。

看著劉致榮完成夢想，「師師老師」表示，感動的不得了，也一直有關注他國外比賽，表現不好時不用多說什麼，給他一個鼓勵的符號就夠了。