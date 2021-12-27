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日職／吳念庭砲轟和田毅超有感 和王柏融會在壘上打屁

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動。記者藍宗標／攝影
吳念庭出席「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動。記者藍宗標／攝影

旅日好手吳念庭今年首次站穩西武獅隊一軍，出賽多達130場，打出生涯5年代表作；他表示，今年在內、外野游走，被教練當成工具人，還是喜歡在同一個守位，這樣較好調整，還要繼續加油。

吳念庭本季揮出101支安打，繳出打擊率2成38、全壘打10支、打點48分，他說：「受到疫情影響，今年球季很長，奧運停賽期間，對手有研究如何對付我，明年再加油。」

今年有常機會在場上碰到台灣同鄉，吳念庭當然很有熟悉感，他表示，因為疫情的關係，不能約王柏融吃飯，但比賽前都會互相加油，「上壘也會打屁，沒特別聊到什麼啦。」

至於和宋家豪投打對決，吳念庭笑說：「對過4、5次，有打過安打，和他對戰很開心，看他站在投手丘上，他都想笑又不想笑的樣子。」

吳念庭今年10支全壘打紀錄，自己印象最深刻是第2轟，從軟銀隊投手和田毅的手中開砲；他表示，這支全壘打最輕鬆、完美，感覺很有力量，當時國內剛好有太魯閣事件（列車出軌），所以印象很深刻。

吳念庭 宋家豪 王柏融

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