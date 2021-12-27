中職／味全福袋不限購2人掃光 龍迷怒轟：哪裡請的野雞企劃

味全龍25日聖誕節當天於商品旗艦店推出特別活動，限量發售福袋與小龍女人形立牌，由於沒有實施「限購」，下場就是由排在最前的兩位球迷一口氣全部掃光，令其他排隊的球迷既錯愕又憤怒。味全此舉也被龍迷罵翻，直言「兩個人掃光，其他排隊的不爆氣才怪」、「明明限一人買一個就可以解決問題了」。

味全球團推出聖誕特別企劃，於商品旗艦店限量發售600元的聖誕大禮包和小龍女人形立牌各80個，不過球團卻未祭出「限購令」，導致搶到頭香的球迷一口氣掃走50個福袋並「全包」小龍女人形立牌，第二位球迷也把剩下的30個福袋全部買走，後方排隊球迷當場傻眼，許多人甚至「爆氣」地向工作人員怒吼。

在PTT發文的網友表示，據說味全球團原先以為聖誕大禮包沒什麼人要買，因此並未限購，底下網友直言這根本不足以作為理由，怒酸：「是80個又不是8000個還不限購」、「怕賣不完可以限一人1、2份然後可重複排，就動腦而已」。

此外，聖誕大禮包裡還有抽獎券，但福袋卻被兩人全包，網友寫道：「再怎麼抽，領獎就只有那兩個人」，也有網友聯想到「黃牛」搶購商品的情景，表示說不定那兩位球迷很快就會開始賣起黃牛貨。

有當天到球迷的球迷氣不過，在臉書直接標註味全老闆魏應充「踹共」，隨後魏應充也代替球團給出回應，對於活動的各種疏失向球迷致歉，並以表單形式讓球迷回饋意見，也會展開內部檢討，期盼能亡羊補牢，挽回龍迷的心。

圖擷自 臉書社團「味全龍」