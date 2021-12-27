快訊

公投投票率低迷 不在籍投票是解決辦法嗎？

蘋果日報表示買賣案進行中 買家之一無中資背景

中職／味全福袋不限購2人掃光 龍迷怒轟：哪裡請的野雞企劃

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍推出的聖誕特別企劃惹怒球迷，逼得魏應充親上火線滅火。 圖／擷自味全龍臉書粉專
味全龍推出的聖誕特別企劃惹怒球迷，逼得魏應充親上火線滅火。 圖／擷自味全龍臉書粉專

味全龍25日聖誕節當天於商品旗艦店推出特別活動，限量發售福袋與小龍女人形立牌，由於沒有實施「限購」，下場就是由排在最前的兩位球迷一口氣全部掃光，令其他排隊的球迷既錯愕又憤怒。味全此舉也被龍迷罵翻，直言「兩個人掃光，其他排隊的不爆氣才怪」、「明明限一人買一個就可以解決問題了」。

味全球團推出聖誕特別企劃，於商品旗艦店限量發售600元的聖誕大禮包和小龍女人形立牌各80個，不過球團卻未祭出「限購令」，導致搶到頭香的球迷一口氣掃走50個福袋並「全包」小龍女人形立牌，第二位球迷也把剩下的30個福袋全部買走，後方排隊球迷當場傻眼，許多人甚至「爆氣」地向工作人員怒吼。

PTT發文的網友表示，據說味全球團原先以為聖誕大禮包沒什麼人要買，因此並未限購，底下網友直言這根本不足以作為理由，怒酸：「是80個又不是8000個還不限購」、「怕賣不完可以限一人1、2份然後可重複排，就動腦而已」。

此外，聖誕大禮包裡還有抽獎券，但福袋卻被兩人全包，網友寫道：「再怎麼抽，領獎就只有那兩個人」，也有網友聯想到「黃牛」搶購商品的情景，表示說不定那兩位球迷很快就會開始賣起黃牛貨。

有當天到球迷的球迷氣不過，在臉書直接標註味全老闆魏應充「踹共」，隨後魏應充也代替球團給出回應，對於活動的各種疏失向球迷致歉，並以表單形式讓球迷回饋意見，也會展開內部檢討，期盼能亡羊補牢，挽回龍迷的心。

圖擷自臉書社團「味全龍」
圖擷自臉書社團「味全龍」

圖擷自臉書社團「味全龍」
圖擷自臉書社團「味全龍」

福袋 魏應充 味全龍

延伸閱讀

中職／天使心、龍女情 富邦味全五大啦啦隊潛力新秀

中職／國際球探報告 味全超級新人徐若熙前途無可限量

中職／味全應援團長英雄救美瘋傳美國 連前NBA球星都轉發

中職／味全龍華麗蛻變 明年各隊皮要繃緊了

相關新聞

中職／味全福袋不限購2人掃光 龍迷怒轟：哪裡請的野雞企劃

味全龍25日聖誕節當天於商品旗艦店推出特別活動，限量發售福袋與小龍女人形立牌，由於沒有實施「限購」，下場就是由排在最前的兩位球迷一口氣全部掃光，令其他排隊的球迷既錯愕又憤怒。味全此舉也被龍迷罵翻，直言：「兩個人掃光，其他排隊的不爆氣才怪」、「明明限一人買一個就可以解決問題了」。

中職／職棒球星同學多 富邦教練呂宗恩先當台大學霸

「雖然晚了同學幾年，但很開心我還是進來職棒了！」富邦悍將即將上任的體能教練呂宗恩笑說，球迷或許對這個名字很陌生，與張閔勛、蘇智傑、詹子賢、黃子鵬是同梯，呂宗恩以另一種角色進入職棒，期待貢獻一己之力。

日職／新人大豐收的年代 薪情最好的卻不是新人王

2021年球季絕對是日本職棒史上數一數二的「超級新人豐收年」！ 兩聯盟的新人王得主：栗林良吏（廣島鯉魚；37救援成功、防禦率0.86）、宮城大彌（歐力士猛牛；13勝、防禦率2.51），他們的成績

青少棒／從台灣最南端遠征台北 恆春小將奪城市盃首勝

2021年台北城市盃青少棒錦標賽第2天賽程，首度參賽的兩隊在天母球場交手，屏東縣恆春國中以3：1擊敗台北市興福國中，拿下...

中職／打不好不敢回家 拿莫伊漾：希望爸媽以我為榮

統一獅隊唐肇廷與味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天合辦耶誕球迷歌友會，除了展現好歌喉炒熱氣氛外，終場家人現身橋段，拿莫伊漾的...

中職／傷痛告白逼哭媽媽 唐肇廷：父母是我打球動力

統一獅隊唐肇廷與味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天合辦聖誕球迷歌友會，除了展現好歌喉炒熱氣氛外，終場家人現身橋段更逼出不少淚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。