青少棒／從台灣最南端遠征台北 恆春小將奪城市盃首勝

2021年台北城市盃青少棒錦標賽第2天賽程，首度參賽的兩隊在天母球場交手，屏東縣恆春國中以3：1擊敗台北市興福國中，拿下歷史性的一勝。

台中市光復國中雖以1：9輸給台北市長安國中，吞下2連敗，全隊球員還是盡情享受比賽。

本屆賽事未有國外球隊參賽，本土24支參賽隊伍仍創賽史新高，恆春青少棒隊歷經近8個小時，從台灣最南端跋涉至台北，濕冷的天氣讓選手們花了不少時間適應，預賽首戰慘遭新竹縣關西國中11：0完封，今天第2戰重整旗鼓，在先發投手陳冠翔帶動下，拿到隊史在城市盃首勝。

恆春總教練李祖岑的母校是台北市立體育大學（現台北市立大學天母校區），能在天母球獲得勝利別具意義，他笑說：「賽前跟他們（子弟兵）說，天母球場是我的『家』，來這邊心情就很好，他們都不相信！」

李祖岑當年可以說是「住」在天母球場，如今重返充滿回憶的幸運地，第1個目標是領軍闖進複賽。

恆春青少棒重新組隊，正式朝競技方向發展第6年，最初面臨經費不足等問題，目前在中信慈善基金會的贊助下，球隊運作無後顧之憂。

同樣出身恆春、又在職棒闖蕩過的李祖岑，更能體會故鄉與都市之間的資源差距，因此時常訓勉子弟兵趁早經營未來，更像好友般鼓勵他們，「你們都不知道自己有多好！」

恆春這批參賽選手中，投捕搭擋陳冠翔、許子安和外野手王崇豪是少數9年級生，被李祖岑評為「心臟大顆」的陳冠翔，完投6局只被敲兩出丙兩支安打、失1分非自責，送出6次三振。

陳冠翔自評整體狀況不錯，拿手的伸卡球也發揮理想，期許自己能持續提升球速，把變化球練得更刁鑽；他表示，昨天球隊有很多沒做好的部分，不夠積極，因此賽前有跟隊友說，今天比賽要「嗨」一點。

同樣首度參賽的光復國中，過去受到九二一地震重創，這十多年來始終沒有完善的練習場地，近年在前總教練陳新標，以及政府長官、地方人士的奔走下，終於有了專屬球場，讓現任總教練、光復隊史首位職棒球員溫元川特別感恩。

光復今天對決長安，兩隊總教練溫元川、鄭凱名上演南英商工兼嘉義大學學弟、學長對決，光復雖以大比分落敗，溫元川說：「孩子們難得可以來到職業球場，所以賽前就跟他們說就去享受，感受職棒的氛圍，未來好好努力。」

他特別點名先發投手詹荍珽發揮穩定，4棒李楷棋雖然個子不高，但瞬間爆發力很好，也會適時鼓舞隊友，是隊上的靈魂人物。

李楷棋表示，在天母球場比賽感覺很興奮，希望未來加強守備，向中信兄弟隊游擊手江坤宇看齊。

詹荍珽連續兩天出賽，自認今天狀況比昨天好很多，直球、變化球都控制得宜，希望以後可以成為像兄弟隊吳俊偉一樣的速球派投手。

天母球場其他賽事，新竹縣關西8：4擊敗新北市福營，桃園市龜山5：3擊敗台南市崇明，兩軍目前戰績皆為1勝1敗。