中職／打不好不敢回家 拿莫伊漾：希望爸媽以我為榮

統一獅隊唐肇廷與味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天合辦耶誕球迷歌友會，除了展現好歌喉炒熱氣氛外，終場家人現身橋段，拿莫伊漾的爸媽感性分享，讓他忍不住說：「搞得好像我要退休。」

唐肇廷與拿莫伊漾因同屬一個經紀公司、教會群組，所以有了今天這場合辦球迷會，過程中爆發不少笑聲，也有「寵粉」橋段，最後結束前家人也紛紛上台分享心情。

拿莫伊漾的父母都是田徑好手，擅長全能項目，不過看到哥哥、姊姊都不是走上運動這條路，難免失落，直到看到拿莫伊漾投入棒球，也算是繼承衣缽。

拿莫伊漾的父親分享一個小故事，拿莫小時候比賽跑步時，大家都跑完他還在跑，差點讓父親誤會兒子不擅長跑步，沒想到拿莫是為了陪跑得慢的同學才墊底，還回答父親「我要跑的話，一定會甩開大家」。

拿莫伊漾腳程確實不錯，今年在中職一軍也有3次盜壘成功，他說：「爸媽對我一直滿嚴格的，但他們樂觀的個性也影響到我，有他們的教導才有現在的我。」不過今年成績不符拿莫伊漾的預期，讓他一度不敢回家，「我喜歡他們以我為榮」。

拿莫伊漾的姊姊是歌手舞思愛·羔露，哥哥嘎造伊漾從事表演藝術，今天客串歌友會的鼓手，哥哥也加碼爆料，弟弟小時候曾為了一件事情爆哭，「他因為汗疹很嚴重，醫生告訴他不能曬太陽，結果馬上爆哭，因為就不能打棒球了」。

嘎造伊漾表示，就像表演是自己的生命一樣，棒球也是弟弟的生命，「少了喜歡做的事物，我可以活著，但不知道要往哪裡去活」。