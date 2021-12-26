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中職／傷痛告白逼哭媽媽 唐肇廷：父母是我打球動力

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊唐肇廷（中）與味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天合辦聖誕球迷歌友會，媽媽（右）、姊姊（左）上台一起分享。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊唐肇廷（中）與味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天合辦聖誕球迷歌友會，媽媽（右）、姊姊（左）上台一起分享。記者蘇志畬／攝影

統一獅唐肇廷味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天合辦聖誕球迷歌友會，除了展現好歌喉炒熱氣氛外，終場家人現身橋段更逼出不少淚水，唐肇廷直言，希望讓父母在電視上看到自己，是打球的最大動力。

唐肇廷與拿莫伊漾因同屬一個經紀公司、教會群組，所以有了今天這場合辦球迷會，過程中爆發不少笑聲，也有「寵粉」橋段，最後結束前家人也紛紛上台分享心情。

看著唐肇廷近期從阿基里斯腱傷勢中復健，唐肇廷的媽媽說，確實很心痛，但就是陪伴、鼓勵他，當初唐肇廷作為家族第一個投入棒球的孩子，媽媽也是義無反顧的支持。

「想要謝謝媽媽。」唐肇廷則說，只要有一點難過，媽媽都會察覺到、第一時間關心，「我真的有一個很棒的家人，我也34歲了，打起球來身上難免有些病痛，但我很想在電視上讓爸媽看到我打球，這是我最大的動力。」這段話讓媽媽忍不住落淚

唐肇廷的姊姊也爆料，媽媽都會準時鎖定統一獅隊比賽，有一次看到唐肇廷對鏡頭打招呼，還不自主地回應「肇廷，我在這裡」。

唐肇廷姊姊藉這個小故事，提醒球員要多跟鏡頭互動，也希望弟弟努力追逐夢想的故事，能夠激勵球迷，「讓大家勇敢去追求自己想做的事」。

唐肇廷 統一獅 味全龍

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