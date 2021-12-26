中職／棒球訓練營點燃小朋友熱情 總教練王建民超感動

為期兩天的柏釧BE HEROES棒球訓練營今天在彰化縣結訓，由中信兄弟隊教練王建民領軍的豪華教練團，讓小朋友收穫滿滿，直呼下次還想再來。

邁入第3年的柏釧BE HEROES棒球訓練營，共有彰化縣7所國小、合計98名少棒球員參加，教練團眾星雲集，王建民率領陳鏞基、李振昌、江少慶、吉力吉撈．鞏冠、張閔勛、林立、江國豪、張進德，今天活動高潮是分組對抗賽，由江少慶、林立指導的小隊在冠軍賽以6：0獲勝。

訓練營總教練王建民表示，感謝彰化縣政府與在地體育會支持，希望未來持續與展逸國際企業旗下品牌BE HEROES合作，回饋基層、推廣棒球運動。

「首先培養樂趣，進而在比賽中找到興趣。」王建民說，小朋友願意投入，因為喜愛棒球，所以在意表現，再見失誤落敗時甚至悔恨啜泣。

王建民也提到少棒和職棒的執教差異，「因為理解力不一樣，對小球員來說，好玩的項目反而容易理解。」

這次訓練營在彰化八卦山棒球場舉辦，昨天進行基礎的跑、投、打、守分站訓練後，小球員最期待的分組對抗賽今天登場，兩場預賽分別由李振昌、張閔勛指導的第2小隊，江少慶、林立率領的第3小隊脫穎而出，挺進冠軍戰。

中職盜壘王林立在冠軍戰指導球員跑壘，盜壘戰術下不停，江少慶負責安排投手調度，在冠軍戰中完封對手。

江少慶表示，樂見小球員活潑勇於發問團隊溝通沒有阻礙，「用小朋友聽得懂的方式多講幾遍叮嚀戰術。」他也從執教過程中，看到小朋友最單純的一面得到反饋，形容身心得到放鬆，重燃打棒球的初衷。

來自培英國小六年級的葉建銘，連續兩年參與訓練營，名字和王建民同音，被隊友戲稱總教練，被問到感想直呼，「可以開心打球，很想再來！」