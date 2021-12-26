中職／唐肇廷、拿莫伊漾球迷會展歌喉 笑料也不斷

統一獅隊唐肇廷與味全龍隊拿莫伊漾（朱祥麟）今天攜手舉辦耶誕球迷歌友會，兩人也大秀好歌喉，令現場80名球迷如癡如醉，快問快答環節更是笑料百出，唐肇廷說受傷後最痛苦是「站不起來」，拿莫伊漾則喊出「20、20」目標。

唐肇廷今年在總冠軍賽前備戰時，阿基里斯腱受傷必須開刀，今天剛好術後一個月，右腿還是打著石膏跟球迷見面，演唱的第一首歌「十年」就有深意，他說，因為明年是效力統一獅隊的第十年。

拿莫伊漾近期才改回原住民名字，今天在舞台上，擔任鼓手兼合音的是他的哥哥嘎造·伊漾，拿莫還透露，身為歌手的姐姐舞思愛·羔露，預計28日就要出新專輯。

拿莫伊漾澤演唱「愛很簡單」，他跟台下球迷說明：「希望你們愛我，很簡單，我愛你們也很簡單。」兩人後續還合唱「讓我留在你身邊」，剛好是中信兄弟終結者李振昌的出場曲，他們還開玩笑說：「歡迎李振昌進場。」

不過真正的神秘嘉賓是唐肇廷的姊姊，上台與唐肇廷、拿莫伊漾合唱詩歌「恩典之路」，這也是兩人合辦的起因，唐肇廷跟拿莫伊漾除了都是同一家經紀公司，兩人也在同一個教會群組，所以唐肇廷一直希望能與拿莫伊漾合作。

中間「快問快答」時光，唐肇廷被問到復健期最痛苦的事，他立刻回答「站不起來」，但發現好像意有所指，趕緊更正「不是，我是說上半部」，越描越黑反而引起全場笑聲。

至於被問到隊上誰最帥、誰最臭屁，唐肇廷秒答劉育辰跟陳傑憲，他後來解釋，是因為劉育辰長得帥又會穿搭，「綜合評比最帥」；至於陳傑憲則不是人臭屁，是對自己很有自信，「全世界都是他的伸展台」。

拿莫伊漾對於明年球季目標回答「20、20」，被唐肇廷虧：「是20顆好球跟壞球嗎？」拿莫後來不好意思說自己情急喊錯了，「那是後年目標啦，明年是10轟跟10盜」。