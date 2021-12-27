中職／職棒球星同學多 富邦教練呂宗恩先當台大學霸

「雖然晚了同學幾年，但很開心我還是進來職棒了！」富邦悍將即將上任的體能教練呂宗恩笑說，球迷或許對這個名字很陌生，與張閔勛、蘇智傑、詹子賢、黃子鵬是同梯，呂宗恩以另一種角色進入職棒，期待貢獻一己之力。

不同於傳統科班球員的棒球路，呂宗恩在大學前只打過社團球隊，原本就讀大葉大學，他在大二時轉學考上文化大學體育系，就此進入科班的世界，「我很認真練，還是跟同學有一段差距，這時我開始思考往另一條路發展，大三在21U世界盃時接觸數據、情蒐，跟在當時兄弟球探王金勇身邊學習，他教我剪影片、看選手，對美式棒球也有涉獵，後來又回到文化，廖教練(現任文化大學總教練廖敏雄)也給了我一些建議。」

呂宗恩大三時參與U21世界盃情蒐工作。 呂宗恩／提供

「要靠打棒球賺錢很難」，呂宗恩說，廖敏雄這麼提到，但給他很大空間去發展，自己對體能這方面產生興趣，於是自費上課去學習，「光學費就花了20幾萬，就算借錢也要去上課，因為我覺得能看到未來性，台灣棒球會走向美式風格。」

有著初生之犢不畏虎的勇氣，呂宗恩提到，自己邊做邊學，摸索了一年多，總算找到適合的方法用在球員身上，為他們量身打造菜單，有時早上10點多到學校，晚上將近11點才到家，就是因為他每批選手都要看過才放心。

在文化教體能近五年期間與教頭廖敏雄配合得好，呂宗恩也在外也開設訓練工作室，除了自家學生來加強外，遍及社團、科班，青棒、成棒、職棒層級都有，在富邦陣中就有陳真、戴培峰等人，逐漸打出名號，在職棒球團尋找體能教練之際雀屏中選，他說，機會難得，真的很期待，而職棒長期賽季是首度挑戰，將與陳柏穎、呂祐華教練共同規劃適合選手的課程。

呂宗恩在文化大學擔任體能教練近五年。 呂宗恩／提供

呂宗恩是樂於學習之人，今年暑假到美國知名訓練中心取經，接著又考取台灣大學研究所，持續在專業領域中精進，如今躍升職棒舞台，包括黃子鵬、張閔勛、詹子賢等好友都傳訊祝賀，「他們幾乎都是U21同批戰友，現在在職棒是各隊第四棒或主力投手，真的很奇妙，雖然我晚了他們幾年，但我還是進去(職棒)了！」

呂宗恩(右)與蘇智傑(左)是文化大學同學。 呂宗恩／提供

重量訓練是呂宗恩的專業，他說：「我喜歡幫助別人，延續選手的生命」，而看到選手進步就是最大成就感，也是在這個位置持續努力的動力。